Inversiones alternativas atraen a los portafolios

La volatilidad y la incertidumbre continúa siendo la regla para los mercados financieros en todas partes del mundo, y cada vez se suman más elementos que contribuyen a que el panorama no se despeje.



(Lea: La inversión extranjera neta cae 60,5 % por la salida de flujos de portafolios)



En este escenario, los gestores profesionales de inversiones igual tienen que buscar rentabilidad, y los activos alternativos se han convertido en una opción de primera línea. Así lo señala una encuesta realizada por Natixis Global Asset Management a compradores de fondos en 28 países de Europa, América, Medio Oriente y Asia.



(Lea: Un portafolio con bajo riesgo)



De hecho, el 74 por ciento de los consultados dijo que las inversiones alternativas (fondos de capital privado, finca raíz, entre muchos otros) son claves para diversificar el riesgo de sus portafolios, y más de la mitad las ve como instrumentos para generar rentabilidades superiores al promedio del mercado.



Precisamente, muchos inversionistas han estado adoptando esta estrategia desde comienzos de año, previendo la volatilidad.



Además, los administradores de recursos señalan que en la situación actual, la mejor estrategia es no quedarse quietos replicando indicadores, sino realizar una gestión activa de sus recursos.



En ese escenario, las inversiones en mercados emergentes (particularmente acciones, con preferencia en la región Asia) y en activos que no hacen parte de índices, también hacen parte de las opciones favoritas para poner dinero.



Por otra parte, al ser consultados sobre cuáles serán las mayores fuentes de turbulencia para este año, los gestores consideraron que los eventos geopolíticos (67%), las tasas de interés (49%) y los problemas del mercado chino (36%) serán lo principal.