A las empresas radicadas en zonas francas les sigue preocupando el tratamiento que recibirán si se aprueba la reforma tributaria como está planteada hoy en día, principalmente en lo relacionado con el IVA.



Édgar Martínez, director de la Cámara de Usuarios de la Andi, manifestó que “si el Gobierno concede unos incentivos de renta, aduaneros e IVA para quien accede al régimen franco y por ello impone, mediante resolución, unas obligaciones de inversión y empleo para los empresarios, no puede a mitad de camino, y unilateralmente, cambiar las reglas de juego”.



A pesar de que el incremento en la tasa que tributarán por la concepto de renta las empresas en régimen franco se planea aumentar menos de lo previsto inicialmente, sostiene que lo ideal sería que fuera del 18% y no del 20%, buscando proteger la competitividad de las empresas allí establecidas.



“Hemos venido insistiendo en esa tarifa porque es un tema de competitividad internacional y no se pueden enviar mensajes errados”, dijo.



Pero asegura, asimismo, que lo más complejo de lo que se plantea en la reforma es lo relacionado con el IVA, ya que con la reforma se introduce un cambio en el sistema de liquidación del impuesto en importaciones en zonas francas.



“Se debe pagar IVA por el componente internacional, pero ahora se plantea que se haga también por el componente nacional, mano de obra, costos brutos y costos indirectos, y eso incrementa en 220% los tributos aduaneros y un costo del 11% en el precio final del producto de zona franca”, explicó Martínez.



Sostiene que eso es un desestímulo a las compras en las zonas francas, que calcula son más de 800. El Director de la Cámara de Usuarios sostiene que hay una proposición que deberá discutirse en plenaria cuando se dé el debate.



Finalmente, asegura que se deben proteger las inversiones que las empresas allí han realizado durante los últimos diez años, las cuales llegan a los $50 billones, y están contempladas en un plan de inversión de varios años.