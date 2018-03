Jam City adquirió a Brainz, una compañía nacional de videojuegos

Jam City, estudio referente para Hollywood por el desarrollo de juegos móviles alrededor de marcas icónicas como Harry Potter, Family, Guy, Marvel Avengers y Futurama, adquirió los activos y equipo de trabajo de la compañía colombiana Brainz, incluido su próximo juego de estrategia de acción, World War Doh, galardonado con el premio “Best of 2017” de Apple en la categoría Tech and Innovation, así como el premio “Best In Show: Audience Choice” en la conferencia 2017 Casual Connect USA.



Para Chris De Wolfe, cofundador y CEO de Jam City, “el negocio es una oportunidad única para la compañía de trabajar con un equipo creativo de clase mundial como el de Brainz, en el desarrollo y lanzamiento de World War Doh, videojuego con alto valor de producción, contenido y características sociales únicas”.



Brainz nació en 2010, fundada por los colombianos Alejandro González y Jairo Nieto. Recibió una ronda de inversión ángel de parte de Mauricio y Adolfo Bejarano y posteriormente una inversión de capital de riesgo del fondo VC Promotora de Proyectos de Medellín. Brainz se ha destacado en la industria por haber desarrollado y publicado proyectos en asocio con algunos de los actores más importantes del sector incluyendo a Square Enix (Japón), Gamevil (Corea de Sur), GREE (Japón), 6 Waves (Hong Kong), ZQ Game (China) y Flaregames (Alemania). Así como convenios de distribución con Televisa.



Desde el 2011, en Latinoamérica no se registraba una transacción como esta en la industria de los videojuegos, por lo que el sector está altamente concentrado en Asia Pacífico y Norte América. Según Newzoo, la industria de videojuegos es la industria más grande de entretenimiento la cual incluye cine, TV y música, con ventas anuales que superan los 100.000 millones de dólares. Se estima que el rubro de videojuegos móviles es el más grande y de mayor crecimiento, especialmente en lo referente a videojuegos competitivos, como World War Doh.



“La adquisición es muy importante para el sector, porque demuestra que el talento colombiano tiene potencial en mercados globales y abre las puertas de inversión y expansión a otros estudios, lo que convierte al país en uno de los focos para la industria a nivel mundial y marca un hito en la historia del emprendimiento tecnológico” manifestó Alejandro González, cofundador y CEO de Brainz.



El desarrollo de videojuegos en Latinoamérica comenzó con una concentración de estudios en Argentina, Brasil y Chile, aunque en los últimos ocho años países como Uruguay, Colombia, Perú y México han entrado en la competencia regional con estudios en las diferentes plataformas (móviles, PC, Consola, VR).



Sobre el juego: World War Doh es un juego de estrategia rápido en el cual los jugadores lideran al Comandante y su -no siempre dispuesta- banda de aliados en un combate en tiempo real, mientras se despliegan tropas y se disponen combinaciones en el campo de batalla. Este combina un juego humorístico y participativo con gran valor de producción, personajes memorables y características sociales únicas.