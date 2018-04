JMC y Landwind buscan duplicar ventas este año

JMC de Colombia, la marca de camiones y pick ups que también tiene una línea especial de SUV bajo la insignia Landwind está estrenando gerente en Colombia, Caffa Wang, quien anunció que este año entrarán al mercado de los buses ligeros.

Wang dijo que la reciente presentación, de la nueva SUV Ladwind X2, una camioneta urbana con el respaldo que les da tener operación directa en Colombia, es decir, que tienen repuestos y servicio para sus máquinas, se complementan con el servicio directo a través de DHL para repuestos que deben ser importados, pues son despachados por avión y entregados en la sede en Bogotá.



La marca que en China tiene un joint venture con Isuzu está en el top de ventas de camiones y pick up, por la tecnología que usa.



En el caso de sus camionetas, también tiene un puesto de privilegio y el reconocimiento del mercado la recién presentada X2 con un motor 1.600 centímetros cúbicos, y 125 caballos de fuerza, y una acertada relación en consumo de combustible.



El Gerente señala que sus carros tienen tres años de garantía o 100.000 kilómetros, y destaca que es un motor con cadena de repartición y no correa, que le garantiza mayor durabilidad.



Además, la dirección de la X2 es electroasistida TRW que es la misma que tienen las marcas de lujo como BMW y Mercedes-Benz , entre otras.



La diferencia que ofrece este sistema es su suavidad a bajas velocidades y la precisión que va ganando en la medida en que el carro acelera.



Las unidades llegan con dirección colapsable en caso de impacto, carrocería reforzada, barras de protección en las cuatro puertas y estructura con puntos de deformación controlada para absorber la mayor fuerza del impacto, en caso de un accidente. Este carro entró al mercado con un precio de $43,9 millones.



De otra parte el directivo, indica que ve un mercado con un ligero repunte este año “no creemos que se complete el cuarto año de caída, vemos un mejor desempeño de las ventas que se concretará en el segundo semestre del año cuando se defina el nuevo presidente del país. Además este año hay Salón del Automóvil y allí siempre se generan buenas ventas, por tanto creemos que Colombia colocará cerca de 250.000 unidades este año”.



“Como parte del mercado, nosotros también tenemos planes ambiciosos y queremos colocar más de 1.000 unidades de nuestro portafolio, entre camiones, de diferentes tipo, buses ligeros, pick up y SUV”, afirma Caffa Wang.



Para la marca, el colombiano es un mercado atractivo y le ven mucho potencial de crecimiento en las líneas que ellos compiten.