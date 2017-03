La junta directiva del Banco de la República tendrá que ingeniárselas durante las reuniones de política monetaria de marzo y abril para lograr una mayoría con respecto a las decisiones referentes a la tasa de interés del Emisor. Esto debido a que solamente en mayo la corporación volverá a contar con siete miembros.



El presidente Juan Manuel Santos posesionará en el cargo de codirector del banco central, en las próximas semanas, a Gerardo Hernández Correa, quien reemplaza a Carlos Gustavo Cano. Sin embargo no ocurre igual con José Antonio Ocampo, que releva a César Vallejo, ya que el acuerdo al que llegó con el presidente para asumir el rol dentro de la junta, es que primero terminará de resolver asuntos pendientes en Estados Unidos, y posteriormente sí se integrará al Banco de la República.



Al preguntarle sobre cuando asumiría el cargo, Ocampo respondió que “aún faltan dos meses y medio para que me posesione. Asumiré el cargo cuando terminen mis clases en la Universidad de Columbia, esa fue mi condición, y como parece que no es posible que Vallejo esté mientras yo llego, la junta se quedará con seis miembros durante dos juntas”.



Esto quiere decir, que al igual que en febrero, las decisiones de política monetaria se tomarán con la participación de seis miembros. Vale la pena recordar que, de acuerdo con los estatutos que rigen a la junta del Emisor, en caso de empate, se adoptará la misma decisión que se haya tomado en la junta anterior.



Esto implica que, si con la llegada de Hernández a la junta la votación de marzo queda empatada a 3, entre quienes piden bajar tasas y los que proponen mantenerlas, la determinación final será la de hacer lo mismo que se hizo en la reunión de febrero, es decir, se recortarían 25 puntos básicos, con lo cual los tipos de intervención se ubicarían en el 7%.



Sin embargo hay que hacer claridad en que no necesariamente los codirectores que votaron por reducir la tasa en febrero volverán a hacerlo en marzo. Así mismo, no hay que descartar tampoco que el nuevo integrante de la junta se una a la mayoría, lo que haría que la votación no deba decidirse de acuerdo al resultado de la anterior.

Ya hubo juntas incompletas



En el pasado el Emisor ya se enfrentó a una situación en la que tuvo que tomar decisiones sobre la política monetaria sin la totalidad de sus integrantes. Al igual que ahora, ocurrió bajo la administración de Juan Manuel Santos. Fue el 22 de febrero del 2013. Para entonces, el Presidente decidió cambiar de la junta de la autoridad monetaria al codirector Fernando Tenjo, y a esto se sumó la renuncia del hoy gerente general del Banco de la República, Juan José Echavarría.



Tras la salida de los dos codirectores la junta de febrero se llevó a cabo con solamente 5 miembros: el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría, el gerente general, José Darío Uribe Escobar y los directores de dedicación exclusiva, Carlos Gustavo Cano Sanz, Juan Pablo Zárate Perdomo y César Vallejo Mejía.



En esa oportunidad la votación terminó inclinada hacia una reducción de 25 puntos básicos en la tasa de interés del Emisor. Un mes antes la decisión había sido la misma.

también faltó el gerente



Son pocas las oportunidades en las que el gerente general del Emisor no ha asistido a la junta directiva de política monetaria.



La más reciente fue finalizando el año pasado. El 28 de octubre se reunió la autoridad monetaria, en esa ocasión el entonces gerente general, José Darío Uribe no asistió a la reunión y en su reemplazo fue como gerente general (e) el gerente Técnico de la entidad, Hernando Vargas.



Ocampo llega a la junta con optimismo



Uno de los factores que más ha centrado la atención de los mercados latinoamericanos, y por supuesto del colombiano, es lo que suceda con las tasas de interés de la Reserva Feferal en Estados Unidos.



Tras conocerse las minutas de la más reciente junta que sostuvo se aumentaron las probabilidades de que los tipos de intervención se incrementen en la reunión que sostendrá en marzo.



No obstante, José Antonio Ocampo no se mostró preocupado con la posibilidad de que esto ocurra, por el contrario manifestó su optimismo de cara a cómo los países de América Latina puedan afrontar un escenario de tasas más altas en los Estados Unidos.

“No es muy claro qué va a pasar. Lo que sí podemos saber es que dependerá mucho de la magnitud y la velocidad con que se realice el aumento por parte de la Fed. Pero hay que recordar que América Latina ya se ha enfrentado a varias turbulencias internacionales en los últimos años y de todas ha salido adelante”, señaló el nuevo integrante del Emisor colombiano.



Explicó que su optimismo no es solamente por la manera en que se afrontaron las crisis pasadas, recuerda que “la crisis que se vivió en Europa entre 2011 y 2012, prácticamente no se sintió. Después se produjo la caída de los precios de las materias primas, y eso llevó a que se subieran las tasas, pero finalmente se logró revertir en gran medida”, anotó Ocampo. Y añadió que además de los antecedentes los países de la región “tenemos menor endeudamiento externo y además, buenas reservas internacionales”.



Por Rodrigo Torres

Especial para Portafolio

Nueva York