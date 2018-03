Karisma sumaría 1.000 habitaciones hoteleras en el país para este año

Algunas de las principales cadenas hoteleras internacionales que han aterrizado en el país han concentrado su negocio en el segmento corporativo.



Contrario a ello, Karisma Hotels & Resorts espera incrementar su presencia en el país a través de complejos turísticos y alianzas con hoteleros locales. La relevancia del mercado nacional es tanta que la compañía decidió abrir sus oficinas centrales para América Latina en Colombia.



Juan Pablo Franky, presidente de Karisma para Latinoamérica, le explicó a Portafolio que su plan es adicionar al menos 1.000 habitaciones más Colombia, a través de otras cadenas, y construir resorts turísticos.



¿Por qué decidieron abrir sus oficinas centrales en Colombia?



Karisma es una compañía hotelera que tiene unas operaciones consolidadas en destinos como México, República Dominicana, Jamaica, en Serbia y en Croacia. Y en el desarrollo de la organización, y como la naturaleza misma del negocio, siempre ha habido por parte de los inversionistas un gran interés en Latinoamérica y especialmente en el mercado colombiano.



De hecho, Karisma abrió operaciones en Colombia hace tres años en Cartagena y fue la puerta de entrada a Suramérica. Por eso, recientemente, la compañía decide estructurar un equipo más robusto para poder desarrollar sus planes de expansión en Latinoamérica y en Colombia.



Vemos en el país una oportunidad de tener operaciones hoteleras que sean comparadas a destinos con un turismo tan desarrollado como Cancún (México) o Punta Cana (República Dominicana).



¿Y cuál es el papel de sus oficinas en Bogotá para su expansión en más países de América Latina?



El objetivo primario es desarrollar una masa crítica en Colombia, pero ya estamos estudiando más oportunidades en otros países de Suramérica y Centroamérica. La realidad de la oficina en Bogotá es hacer el desarrollo de la compañía a nivel latinoamericano.



En ese sentido, ¿cuál es su plan de expansión en el país?



Nosotros tenemos un plan muy ambicioso para 2018, a través del cual proyectamos la adición de 1.000 habitaciones al portafolio de Karisma en Colombia, además de proyectos adicionales que deberían empezar a construirse este año para entrar en operación en los años subsiguientes con una hotelería tipo resort. Todo bajo un modelo que ha sido muy exitoso para Karisma, el gourmet inclusive, que es una propuesta distinta a la tradicional del ‘todo incluido’, donde se aporta a una cocina gourmet creada por nuestros chefs y una selección de bebidas por los sommeliers, para que la persona que va a vivir una experiencia tenga realmente las opciones de restaurantes a la carta y licores tipo premium.



¿Dónde piensan ubicar estos nuevos ‘resorts’? ¿Cuántos serían?



Próximamente anunciaremos la vinculación y la participación de marcas importantes de hoteles que estarían trabajando con Karisma. Y esos hoteles tendrían ubicación en la costa Caribe. También tenemos algunos proyectos en el interior del país y en San Andrés Islas. Y, aunque todavía no damos mayores detalles, lo que sí puedo decir es que en Colombia hay unos destinos desarrollados, que es donde nosotros quisiéramos estar presentes o ampliar nuestra capacidad.



¿Esa expansión contempla la alianza o compra de cadenas hoteleras locales?



Parte de lo que hemos observado como una gran oportunidad en Colombia es que la hotelería turística está bastante fraccionada y no está integrada en grandes cadenas hoteleras.



Hoy en día ese segmento en el mundo requiere de plataformas de mercadeo robustas y de la prestación de servicios con la capacidad de ofrecer altos estándares internacionales. Tenemos varias marcas especializadas dirigidas a distintos públicos y esperamos traer eso al país. Tenemos firmas como la de Nickelodeon, que son unos hoteles temáticos con una orientación y diseño específico para que los niños y sus padres estén sumamente bien en sus vacaciones.



¿Cuáles de sus marcas esperan traer al país?



El mercado colombiano comienza a evolucionar y a pedir opciones distintas.



Por eso, ya tenemos un par de proyectos que apuntan a hoteles diseñados exclusivamente para solo adultos, que creemos que se va a desarrollar. Igualmente, ya estamos evaluando opciones para tener marcas como Nickelodeon. Creemos que la gran oportunidad que hay es entender que hay distintos nichos.



¿Además de las principales ciudades, ven oportunidades en la más pequeñas?



Por ser una cadena internacional, tenemos un gran interés en las principales. Pero hay también grandes oportunidades de hotelería en ciudades que no tienen estos niveles de desarrollo turístico. Pero si se compara el inventario hotelero que hay en el país con destinos como la Riviera Maya, uno se da cuenta que todo está por hacerse.



En consecuencia, ¿se vienen más inversiones de Karisma en Colombia?



Sí, hay un proyecto muy robusto de construcción de nuevos hoteles y estamos en este momento en la estructuración financiera del mismo. Creemos que hay interés suficiente por parte de muchos inversionistas nacionales e internacionales en participar en este ‘boom’ hotelero del país. Por eso, si logramos consolidar dichos proyectos, serán más de US$300 millones en planes en consolidación para Colombia.



¿Cuándo se empezarían a ver esas inversiones?



Esperamos cerrar este 2018 con unos anuncios muy importantes alrededor de nuevas llaves que se abrirían, y que se empezarían a construir este año. Todo depende también del pulso económico, de la confianza que exista en el país y que la gente vea la gran oportunidad que existe en Colombia.





María Camila González