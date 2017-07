Ktronix crea tiendas especializadas en celulares

El desarrollo que ha tenido el negocio de la telefonía móvil celular en el país, en los últimos años, ha motivado a Ktronix a montar tiendas que se concentran en artículos relacionados con esa línea. Por ahora, tiene dos en Bogotá.



Rafael Villamizar, director nacional de la cadena, también habla de la aparición de una tienda de gran formato de 1.000 metros cuadrados con toda su oferta tecnológica en Cali.



¿Estrenaron tienda en Cali?



Sí, el 30 de junio abrimos una en el centro comercial Chipichape. En esa ciudad había un Alkosto, pero es el primer Ktronix.



¿Han hecho más inauguraciones este año?



Hicimos la apertura de un Ktronix Móvil en el centro comercial Diver Plaza, en Bogotá. Es un formato basado netamente en telefonía celular y sus accesorios.



¿Cuántos puntos tienen?



Tenemos 16 de gran formato y dos móviles.



¿Qué proyecciones tienen con este nuevo formato?



Hay otro en el Centro Comercial Santafé. Nos permiten, en un solo lugar, tener presencia y portafolio de todos los proveedores y todos los operadores de la telefonía móvil.



Hemos vivido en Colombia una transición importante con la eliminación de las cláusulas de permanencia y eso hizo que se abriera el espectro de la telefonía libre. Dado el momento y la oportunidad que había por la ausencia de un formato, nos pareció que era interesante. Sin embargo, lo que esperamos y queremos seguir manteniendo son las tiendas de gran formato, que es donde los clientes encuentran la totalidad de productos y categorías.



¿Pero piensan extenderlo a otras ciudades?



Estamos en Bogotá porque nos permite el monitoreo y facilita la logística, pero no descartamos expandirlo a nivel nacional. Nuestro negocio es de volumen. La gente quiere encontrar productos de buena calidad que tengan garantía, pero también los quiere a buen precio. Entonces, para lograr esta combinación tenemos que ser muy eficientes.



¿Qué planes tienen para lo que resta del año?



Estamos en ese proceso. Procuramos abrir tiendas de manera muy pensada, dependiendo de la densidad de la población y el nivel de compra. Este año ha sido de mucha cautela en el consumo y nosotros también somos precavidos. Estamos viendo un par de opciones.



¿Cómo han capoteado esa situación?



Hemos entendido que hay una incertidumbre en el mercado. Consideramos que cuando el país está pasando por momentos complejos es donde debe primar la creatividad y el doble del esfuerzo para salir adelante. No hemos sido ajenos, pero nuestros indicadores están siempre por encima del mercado y eso nos motiva mucho.



Por categorías, ¿cuáles van bien y cuáles no tanto?



De las más dinámicas está la de telefonía celular, que no ha decrecido en su consumo. Todos trabajamos con celulares y son una necesidad. Hay categorías que se mantienen y al menos no decrecen, como la de televisión y computadores.



Han venido nuevas tecnologías y diseños y el cliente ha venido cambiando, poco a poco.



Una categoría que se debe resaltar es la de grandes electrodomésticos para la cocina, que se ha comportado este año de manera muy especial.



¿Las altas tasas de intereses no desestimulan las compras?



El cliente tiene más conocimiento al hablar de tarjeta de crédito y de intereses. Eso ha sido parte de la educación que han tenido los colombianos. Analizan, comparan y no dejan de usar los medios de pago. Lo que sí es cierto es que el colombiano se ha dado cuenta que diferir por cuotas, es una solución para tener lo que desea o necesita sin perder flujo de caja.



¿Qué representan las ventas virtuales?



Si bien no arrancamos tan rápido, sí hemos avanzado mucho en el corto tiempo que llevamos y se ha posicionado de manera positiva. Es una tendencia de consumo y consulta y eso ha permitido que se dinamice un canal extra. Hoy somos muy buenos y esa plataforma la vemos como un aliado de las ventas físicas.



¿Cómo esperan que cierre el año, finalmente, si se compara con el 2016?



La expectativa de la compañía es positiva. Esperamos en el segundo semestre cierta reactivación y un remate de año muy importante. Somos cautos pero optimistas.



Somos una compañía muy fiel al cuento de especializarnos en tecnología y tenemos una fortaleza a nivel de portafolio, servicio, precio y experiencia en productos. Esos son los pilares con los cuales trabajamos. Queremos que la gente experimente la tecnología, que se sienta asesorada. No nos interesa vender por vender, sino generar relaciones de largo plazo.



Constanza Gómez

Redacción Portafolio