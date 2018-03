La Bonga del Sinú abrió su restaurante número 30 y ya piensa en vender desayunos

La cadena de restaurantes la Bonga del Sinú, que nació hace 28 años a orillas del río Sinú en Montería, acaba de abrir dos nuevos locales: uno en Bogotá, que será inaugurado oficialmente esta noche, y otro en la isla de San Andrés, que está en servicio desde diciembre pasado.



(Lea: Huevos Santa Reyes apuesta por su marca ‘Gallina Feliz’)

Katia Rodríguez, gerente general de la compañía asegura además, que hay planes para abrir restaurantes en Pasto y Cali, a través de franquicia, su nueva estrategia de expansión.



(Lea: Viento en popa para el arribo de más cruceros en el 2018)



¿Qué tiene de nuevo el restaurante de Bogotá?



Es un local nuevo, ubicado en la carrera 12 con calle 93, que rompe con el esquema tradicional de la Bonga del Sinú. Buscamos reinventarnos con un sitio mucho más moderno y con una oferta gastronómica ampliada. La decoración sigue siendo similar a la de los otros locales, es decir, artesanías de la región, y la música de ambiente es la de la cantante monteriana Aura Castelar, quien canta vallenatos en show flamenco.



¿Qué cosas nuevas ofrecen?



Le hicimos unas modificaciones a la carta, pero agregando nuevos platos y opciones de menú. También disponemos de un sitio con un ambiente diferente, acogedor, con más espacio, ajustamos el logo y la imagen de la marca es ahora más fresca. Todo eso lo hicimos, sin cambiar el estilo de la cocina caribeña y nuestra especialidad en carne de res.



¿Qué le agregaron a la carta?



Además de seguir resaltando la oferta que caracteriza a la Bonga del Sinú, le agregamos productos de la cocina tradicional cordobesa. Se trata de unos platos típicos de la región como son caldereta de carnero guisado, viuda de carne salada, mondongo monteriano, costilla guisada, sancocho de gallina, bocachico frito o guisado con sumo de coco, mondongo monteriano, mote de queso, variedad de bollos de maíz, limpio, plátanos en tentación y yuca, entre otros.



En materia de bebidas, la oferta incluye más jugos tradicionales y típicos de la región como de zapote, míspero, corozo, guayaba agria y una coctelería moderna para ejecutivos.



Otro de los servicios nuevos es una barra muy lujosa y cómoda para quienes quieren ir a tomarse un licor acompañado de una entra de chicharrón con yuca o algo parecido.



¿Para cuántas personas es la capacidad del nuevo restaurante de la capital?



Tenemos disponibilidad para 250 personas



¿Cuántos restaurantes tiene la Bonga del Sinú en el país?



Tenemos 30 puntos ubicados en San Andrés Islas, Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Bogotá y Montería. Solo en la capital del país tenemos 13 restaurantes.



¿Tienen planes para abrir locales en otras ciudades?



Sí. Estamos explorando la posibilidad de expandirnos a través de franquicias, como ya lo hicimos con San Andrés. En este momento tenemos en proyecto llegar a Pasto y Cali. Ya tenemos gente interesada.



¿Han pensado incursionar en el negocio de los desayunos?



Sí. Lo haremos en el nuevo restaurante de la calle 93 de Bogotá. Este proyecto lo ejecutaríamos en el segundo trimestre de este año. Lo haríamos inicialmente los domingos. Allí ofreceremos los menú tradicionales de Bogotá, más un rico menú de arepas de huevo, carimañolas, kibbes y otros productos típicos del desayuno costeño.



¿Cuántos empleos están generando?



Nuestra planta ha venido creciendo y ya tenemos 450 puestos de trabajo formal y permanente, en todo el país. Tenemos personas de todas partes, pero nos inclinamos por las personas oriundas de la costa Caribe porque conocen nuestras costumbres y tradiciones.



¿Cuál es el perfil del cliente de la Bonga del Sinú?



Son colombianos que les gusta disfrutar de la gastronomía Caribe, ejecutivos, empresarios, amas de casa y extranjeros que quieren una oferta variada de platos típicos de la costa Atlántica colombiana.



¿Qué destaca de los cambios en las tendencias de la gastronomía colombiana?



La verdad es que la cocina colombiana ha cambiado mucho. Nosotros hemos subido el nivel en la presentación de los platos. Los grandes chef que son reconocidos no solo en Colombia sino en el mundo están volviendo a la gastronomía tradicional rescatando sabores y formas de preparación usadas por las abuelas.



¿Cómo les fue el año pasado cómo arrancaron el 2018?



El 2017 fue un año difícil especialmente en Bogotá, donde más se sintió la desaceleración. En las ciudades intermedias tuvimos un buen crecimiento en ventas. El 2018 también ha arrancado lento, pero esperamos que una vez pasen las elecciones y esté más claro el panorama político, la demanda reaccione y se dinamice el comercio. Este año, en el Mundial de fútbol no podemos programar eventos especiales a la hora de los partidos porque estos serán en la madrugada o a primera hora del día, pero sí esperamos que las personas vengan a celebrar a nuestros restaurantes.



Si a usted la invitan almorzar a la Bonga del Sinú ¿qué plato pide?



Yo no dudo en pedir una sopa de mote de queso con arroz con coco y chicharrón.



¿De dónde provienen las carnes que venden en sus restaurantes?



Todo el ganado se produce en Córdoba y la región. En Montería tenemos una planta de producción de procesamiento, donde maduramos la carne y la porcionamos.





edmtov@portafolio.co