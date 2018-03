La carta del presidente de Avianca a los accionistas de la compañía

“Este es el momento adecuado para mirar hacia atrás en el año que acaba de terminar y realizar una evaluación de nuestro desempeño, nuestras operaciones, nuestros logros y los desafíos que enfrentamos en el último trimestre y el año completo 2017.



Avianca logró sólidos resultados en las principales métricas operacionales y de rentabilidad en 2017, a pesar de los desafíos que enfrentamos durante el final del tercer trimestre y el cuarto trimestre de este año.



(Lea: En medio de la polémica por despido de pilotos, Avianca dio a conocer sus resultados financieros de 2017).

El 2017 pudo haber sido, probablemente, el mejor año de la Compañía en nuestros casi 100 años, pero debido a las turbulencias que encontramos durante el 4T, nos quedamos cortos en este objetivo.



Sin embargo, esto demuestra que hemos desarrollado la estrategia correcta y los recursos adecuados para alcanzar el siguiente nivel de rendimiento. La exitosa estrategia de Avianca para abordar el paro ilegal de Acdac (sindicato de pilotos minoritarios) socavó nuestra capacidad para mitigar efectivamente el impacto de la huelga en nuestros clientes y en nuestra propuesta de valor, manteniendo el servicio de calidad superior por el que somos conocidos y protegiendo la integridad financiera de la empresa, además de trabajar arduamente hacia nuestros clientes, centro de nuestra estrategia.



Me complace resaltar que el 29 de noviembre de 2017, Avianca Holdings y Kingsland Holdings Ltd., accionistas mayoritarios de Avianca, acordaron retirar nuestras demandas respectivas. Damos la bienvenida a esta decisión, ya que nos permite centrarnos mejor en nuestras prioridades estratégicas para el futuro.



('Aspirábamos que Avianca no despidiera a pilotos, pero la empresa tiene facultades para hacerlo', Mintrabajo).



El sólido desempeño de nuestro negocio de pasajeros, particularmente en los primeros nueve meses del año, y los sólidos resultados de nuestras otras unidades de negocio, respaldaron el éxito de Avianca en este año. En términos de métricas financieras, logramos más de USD 4.6 mil millones en ingresos1 para todo el año; un incremento de 13,3% año a año, el 2017 marcó el primer año de recuperación de yield1 de Avianca desde 2013; con rendimientos de 9,3 centavos representando un aumento de 8,0% en comparación con 2016.



Nuestro firme enfoque en la racionalización de la estructura de costos de Avianca resultó en un margen EBIT1 de 9,9% para el cuarto trimestre y 8,5% para todo el año



Desde una perspectiva operacional, desplegamos aeronaves de mayor capacidad en nuestras rutas nacionales, aviones de fuselaje ancho alquilados en wet lease en dos rutas internacionales y optimizamos el despliegue de personal en toda nuestra red.



A pesar de la huelga de Acdac y sus efectos en pasajeros transportados en el cuarto trimestre de 2017, que disminuyeron un 13,7% año tras año, movilizamos con éxito menos de 30 millones de pasajeros en 2017, en comparación con 2016.



Nuestras estimaciones indican que, sin estas circunstancias desafortunadas, durante el año los pasajeros transportados habrían incrementado cerca del 5,9%.



Es importante destacar que el tráfico, medido en RPK, aumentó en un 5,3% año tras año, superando significativamente nuestra capacidad desplegada, medida en ASK, la cual aumentó en un 2,7% respecto al 2016.



Por lo tanto, Avianca logró un factor de Ocupación récord, que excede el 83,1%; un aumento de 205 puntos base en comparación con el año pasado. Durante el cuarto trimestre, incorporamos nuestro duodécimo Dreamliner a la flota de Avianca.



Esta nueva aeronave B787- 8 está operando en nuestra ruta Bogotá - Madrid, donde sus características vanguardistas, respetuosas con el medio ambiente, seguras y convenientes ofrecerán a nuestros clientes una calidad aún mayor de servicio. Además, hemos actualizado nuestras entregas 787 para 2019 a la versión 787-9.



(Avianca despidió a 20 pilotos adscritos a Acdac).



Este será el avión más grande de Avianca, lo que nos permitirá transportar 281 pasajeros en economía y 28 en clase ejecutiva para un total de 309 pasajeros. También incorporamos el primer avión A321 NEO de América Latina en el cuarto trimestre.



El NEO A321 tiene capacidad para 195 pasajeros y es consistente con nuestro enfoque de ofrecer a los clientes de Avianca la mejor experiencia de viaje y productos de su clase, con una eficiencia de combustible insuperable y una configuración que permite un mayor potencial de ingresos y flexibilidad.



En 2018 concluimos una transacción que incorpora el primer A330-300 en América Latina en la flota de Avianca, incrementando nuestra capacidad también en este tipo de aeronaves. También alcanzamos nuevos horizontes desde un punto de vista financiero, cerrando las primeras transacciones de Jolco en el mercado asiático para nuestra compañía, lo anterior nos permite acceder a estructuras financieras más eficientes, así como aumentar nuestros índices de Liquidez para fortalecer nuestro balance.



Además de esto, establecimos iniciativas importantes que han conducido hacia eficiencias significativas y la creación de valor, que se reflejan en nuestros resultados financieros de todo el año 2017. Las unidades de negocio estratégicas de Avianca arrojaron sólidos resultados para todo el año, particularmente para el cuarto trimestre de 2017.



Juntas, las unidades comerciales de Avianca contribuyeron con casi USD 1 mil millones en ingresos consolidados para 2017, 19,9% de los ingresos totales.



En particular, los ingresos de nuestra unidad de negocios de lealtad LifeMiles aumentaron en un 4,9%, mientras que se alcanzaron 657.000 tarjetas de crédito activas de marca compartida, un aumento del 22,7% en comparación con el mismo período del año pasado.



LifeMiles terminó el año con 7,8 millones de miembros, un incremento interanual del 10,7% que continuará impulsando el crecimiento en 2018. Además, la unidad de negocios de carga de Avianca logró sólidos resultados para el cuarto trimestre de 2017.



Aunque las toneladas transportadas disminuyeron ligeramente en 4.3%, año a año, los factores de carga aumentaron en 2.1% en comparación con el mismo período del año pasado, lo que resulta en un aumento de ingresos del 5,8% para llegar a USD 147,9 millones.



Además, en octubre, Avianca Holdings adquirió la unidad colombiana de servicios terrestres Servicios Aeroportuarios Integrados (SAI - Integrated Airport Services), una empresa con más de 30 años de experiencia en la gestión de operaciones terrestres en aeropuertos en toda Colombia. Dicha adquisición se alinea con nuestra estrategia para diversificar aún más las fuentes de ingresos de Avianca y lograr una contribución de ingresos del 22-25% por unidades de negocio estratégicas.



Al reflexionar sobre nuestra estrategia y nuestras bases consolidadas para el inicio de este año, hemos establecido varios hitos ambiciosos para Avianca en 2018, alineados con nuestro compromiso de consolidar nuestra posición como la principal aerolínea de América Latina, enfocando nuestros recursos y esfuerzos hacia nuestra sostenibilidad a largo plazo, creación de valor y nuestra razón de existir: nuestros clientes.



Al entrar en la fase final de resolución de conflictos con la unión de pilotos de Acdac, junto con la potencial volatilidad del precio del combustible y los incrementos de costos adicionales debido a las aeronaves arrendadas, y algunos factores políticos y macroeconómicos en la región, esperamos un margen EBIT dentro del 6% - 8% para el 2018.



También esperamos que la capacidad para todo el año 2018 aumente entre 8% - 10% debido al efecto anualizado de la huelga en el 4T 2017, mientras se mantiene el factor de ocupación entre 80% - 82%. Seguimos enfocados en una experiencia de pasajeros superior y la generación de valor para todos nuestros accionistas. Como siempre, gracias por su continuo apoyo”.



Hernán Rincón

Presidente Ejecutivo