La correcta elección del proveedor asegura un mejor desempeño

En el mercado colombiano existen, por parte de las empresas, ciertas tendencias que no contribuyen a potenciar sus negocios y que, por el contrario, representan, a largo plazo, un gran riesgo para sus infraestructuras y su información, repercutiendo negativamente en su accionar en el mercado.



Una de esas conductas es seleccionar a los proveedores de tecnología por el precio (siempre buscando el menor costo), olvidando aquel viejo adagio de “lo barato sale caro” y que por antiguo no pierde validez.



Esto no debe confundirse con la necesidad de obtener un precio favorable, pero la decisión de basarse exclusivamente en el costo puede tener algunas desventajas muy serias, en especial en lo relacionado con las infraestructuras tecnológicas complejas.



“La principal - explica Diego Saavedra, director comercial de soluciones de UPSistemas - es que el resultado puede ser definitivamente inferior al esperado. Por eso, lo ideal es encontrar un balance entre calidad, precio y tecnología, sin escatimar en lo realmente importante, en especial cuando se trata de los procesos clave que impactan los negocios”.



De ahí que sea necesario que las organizaciones vean más allá del horizonte que se dibuja desde las áreas contables y financieras, y considerar otros aspectos que, a la larga, van a hacer de cualquier gasto una inversión en el mediano y el largo plazo.



Ricardo Grisales, gerente general de Soluciones Tecnológicas, por ejemplo, considera que la confiabilidad del proveedor, entendida en términos de experiencia y permanencia en el mercado, es fundamental para la elección del tercero más adecuado.



“Nunca se debería contratar por precio. En este tema de tecnología hay una gran variedad, pero el respaldo de proveedores certificados da tranquilidad. Es un gran riesgo acudir a terceros que no cuenten con certificaciones ni garantías solamente por ahorrar dinero”, dice Grisales.



¿Qué hay que tener en cuenta?



“Para las empresas es muy importante contar con los proveedores idóneos de tecnología y de datos, y tener a su lado a alguien que vele por la infraestructura crítica. De poco a nada sirve tener una oficina bonita, unos muebles modernos o un espacio espectacular, si no existe una red que permita desarrollar la labor con eficiencia para el negocio”, afirma Juan Esteban Zabala, director de Gerencia de Proyectos para Colombia de CBRE.



Zabala también manifiesta que el riesgo de acudir a proveedores que no cumplan con especificaciones o que no cuenten con certificaciones como la RETIE, incluyen malos diseños, incumplimientos, accidentes, inconvenientes en la obra y retrasos en los tiempos, con consecuencias en costos y operatividad.



Por eso, Diego Saavedra considera que las compañías deben tener en cuenta los siguientes parámetross para escoger un proveedor:



1. Experiencia. Número de proyectos ejecutados por el proveedor, las empresas atendidas y los resultados arrojados obtenidos.

2. Representación directa que tengan las compañías proveedoras sobre los equipos y marcas que ofrecen en el mercado.

3. Personal calificado y especializado. Gracias a esto, es posible garantizar asesorías concretas y de valor que van desde las fases de diseño del proyecto, hasta su correcta implementación, sin descuidar los detalles que pueden marcar diferencia en cada una de las etapas.

4. Solidez administrativa y financiera. Esto permite determinar su capacidad para asumir proyectos de gran magnitud a lo largo del tiempo y asegurar el cumplimiento de lo prometido en las ofertas.

5. Capacidad de respuesta ante contingencias. Por lo general las empresas más sólidas y con mayor experiencia son aquellas que pueden garantizar la calidad en cada una de las respuestas que ofrecen a sus clientes.



Sugerencias finales



Además, es indispensable que las empresas que estén pensando conformar o renovar su estructura tecnológica, independientemente de si son grandes, medianas o pequeñas organizaciones, no escatimen en gastos y que inviertan lo necesario en equipos.



Es recomendable también analizar a fondo la oferta de soluciones tecnológicas existente en el mercado con base en los objetivos o la mejoras que se desean implementar, y escoger un solo proveedor, con certificaciones internacionales, que preste todos los servicios y ofrezca una respuesta inmediata en caso de inconvenientes.