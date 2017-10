La dieta digital está de moda

Daniel Sieberg es miembro fundador del News Lab y Senior Marketing Manager en Google, donde ha estado por más de seis años. Durante ese tiempo ha ayudado a crear dos diferentes equipos, ambos enfocados en el futuro de las noticias y en el ‘storytelling’ (narración de historias).



El primero de ellos se llama ‘Google from media’ y el otro ‘The news lab”, que es el equipo que actualmente lidera. Su objetivo es dar soporte al sistema de noticias, entender las herramientas y transformación digital, al igual que realizar sesiones de entrenamiento con periodistas.

Sieberg ha sido periodista por más de veinte años en cadenas como CNN, CBS y NBC. Ha estado en Colombia varias veces con diferentes editores, pero en esta oportunidad, en particular, llega de la mano del éxito de su libro ‘La Dieta Digital’, el cual habla sobre cómo consumir tecnología de una manera saludable. Él será uno de los conferencistas del Foro de Líderes Empresariales ‘De la idea a la acción, el camino a la innovación’ y tiene claro que lo que quiere compartir en ese evento son pensamientos arraigados que tiene sobre liderazgo y cómo hacerlo sin importar el tamaño de la compañía.



Lo que quiere lograr, y no importa si todos los asistentes no son periodistas, es que la audiencia aprenda a usar las herramientas digitales y cómo consumir la tecnología.



A propósito de los periodistas, Sieberg asegura que: “hoy en día esperamos de los periodistas que aprendan y entiendan cada vez más a usar las herramientas tecnológicas, lo que no significa que todos tengan la habilidad de hacerlo”. Recalca que la realidad es que las noticias se están consumiendo en celulares y dispositivos digitales y para cualquier periodista que esté trabajando en un medio tradicional es muy importante pensar en el futuro de aquí a cinco años, cómo va a ser, cómo posicionarse profesionalmente.



Por ejemplo, dice Sieberg: “justo ahora tenemos un website, el cual también está disponible en español, donde los periodistas pueden encontrar bastante contenido sobre los productos y herramientas de google, cómo entender los mapas y la data, búsqueda avanzada, diferentes maneras de automatizar el contenido, e-commerce, un mix entre temas editoriales y de negocios, y aunque aún no cuenta con un proceso de certificación, es algo en lo que estamos trabajando”.



Explica que hay una responsabilidad de empresas como Google, Facebook, twitter, para resolver el tema de la inmediatez. “Nosotros como consumidores de noticias tenemos que ser más conscientes de lo que estamos leyendo, lo que es real o no, lo preciso o no. Es una responsabilidad compartida, es un problema que no se irá en el corto plazo y que está afectando a mucha gente en el mundo”.



Cuando se le pregunta a Sieberg qué es la Dieta Digital responde sin dudar: “una oportunidad para que la gente piense cómo está usando la tecnología, desde sus celulares, correos electrónicos, mensajes de textos, redes sociales. Es más para crear conciencia de cómo estamos consumiendo tecnología, es muy importante en esta era estar muy conectados, podemos amar la tecnología, pero no incondicionalmente. Consiste en poder administrar eficientemente el tiempo en el que usamos los equipos digitales, no responder el correo de trabajo después de las siete de la noche, tomar un café con los amigos en lugar de chatear con ellos, tener este tipo de decisiones que todos tenemos que descifrar en algún momento de la vida”.



Al final, dice el conferencista, que todos los periodistas del mundo deben ser conscientes que Google puede ser una fuente de consulta, pero no tiene la verdad absoluta: “Google puede ser una fuente de información, puede ser su aliado, también tratamos de trabajar de cerca con las industrias, tratamos de ofrecerles lo que necesitan y trabajar con ellos de cerca, solo que nuestro equipo es relativamente pequeño, somos veinte personas laborando globalmente lo que más podemos, hablando con los periodistas, preguntándoles qué necesitan, sus dificultades, obstáculos, y yo espero que los comunicadores sigan viendo a nuestro equipo como un aliado , pero depende de nosotros seguir demostrando eso y dándoles ese valor”.