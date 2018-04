La empresa Amway fortalece su operación en Colombia

Amway entra a una nueva fase de operaciones en Colombia. Al mando de José Páez, nuevo director general, el país será la sede para manejar la marca en Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela. El ejecutivo explica los desafíos con el manejo de la subregión.



(Lea: BBC entregará franquicias a los mejores emprendedores del país)

¿Qué implica la nueva organización regional y cuál es su trayectoria en la compañía?



Yo estuve por cinco años en Amway México, tiempo en el que pude triplicar el negocio. Y me pidieron que participara en el proyecto de organización de todas las Américas. Revisamos la estructura y definimos cuatro subregiones. Una de ellas reúne la Andina que reúne a Colombia y Venezuela, con Argentina, Chile y Uruguay que es la que está a mi cargo. Más adelante esperamos sumar a Perú y Ecuador.



(Lea: Colombianos le apuestan al modelo ‘vacation home’)



¿Por qué Colombia tuvo la sede?



Es uno de los países con mayor participación en el mercado latinoamericano y por más de 20 años estuvo a la cabeza de las ventas. Hoy se mantiene en los primeros lugares y es el país de mayor ventas en la subregión que se acaba de formar. El país también tiene la mayor cantidad de empresarios y cuenta con los dos de mayor nivel en toda la organización en Latinoamérica. Los llamamos embajadores corona.



¿Cuáles son sus retos?



La región tiene tres áreas muy específicas. La primera es la de Venezuela y el reto es manejarla sin tener una caída fuerte con todo el tema económico que enfrenta el país. Por otro lado, están Argentina, Chile y Uruguay que están en expansión y la meta es manejar el crecimiento de esas áreas con productos y servicios adecuados. En Colombia el objetivo es mantener ese crecimiento continuo, a través de la consolidación de los mercados y de un crecimiento que permita tener la fortaleza. Concretamente, en este país queremos generar 150.000 nuevos emprendedores.



¿En cuánto tiempo?



Este año. Hoy tenemos 100.000. Sería como llegar a 250.000 pero hay que tener en cuenta el fenómeno de la rotación y la idea es, al final, terminar con unos 150.000 netos.



Hay que incorporar a estos empresarios nuevos para que tengan la oportunidad de ver el negocio, de evaluarlo. Tienen dos opciones: hacerse clientes o empresarios.



¿Cómo lograr el aumento?



Se trata de aplicar varias estrategias. Una de ellas es capacitar a los empresarios actuales en atraer y mostrar los beneficios para incorporar a un emprendedor. Amway hace un ejercicio mundial que incorpora 50 países muestra que en Colombia, la favorabilidad hacia emprender es una de las más altas del mundo. Cerca del 89% dice que está dispuesto a incursionar en nuevos negocios.



De hecho, hasta marzo hemos logrado incorporar 60.000, lo que significa que la meta está muy cerca de ser alcanzada. La otra estrategia es la generación de mayor acercamiento con nuestros productos, con hablar mucho de los beneficios que arrojan y con esta información atraer mayor cantidad de personas.



¿Qué planean en cuanto a productos?



Tenemos este año la pretensión de traer 10 productos nuevos dentro de nuestras categorías importantes. Básicamente, estamos en Nutrición con Nutrilite, una de las marcas más importantes en ventas en el mundo entero. En belleza tenemos Artistry. También estamos en Personal Care y Hogar, como es bien conocido. En las tres primeras categorías vamos a traer los nuevos productos.



¿Cómo ha percibido el comienzo del año y cuáles son las perspectivas?



Hemos visto un repunte muy interesante. Diría que la confianza del consumidor y del país se ve fortalecida. Sobretodo en marzo tuvimos un crecimiento importante contra los meses anteriores. Estamos hablando de un 50% de aumento solamente en ese mes. La economía se ve fluyendo positivamente. El año pasado estuvimos estáticos en ventas pero aumentamos en nuevos empresarios, dada la coyuntura.



¿Cuánto esperan crecer?



Esperamos crecer no menos de 10%. Estamos trabajando en las estrategias de crecimiento.



¿En venta directa cuál es la participación de mercado de Amway?



Si vemos el total, estamos entre las 10 mejores del mercado, en volumen de ventas, con una participación de alrededor del 2% del total y creciendo consecutivamente que es lo importante. Es un negocio muy atomizado. Es posible que la más grande no llegue al 10%.





congom@portafolio.co