La era digital conquista cada vez más el consumo navideño

Si bien los comerciantes tradicionales están a la expectativa de que sus locales sean visitados y las ventas se incrementen en esta temporada de fin de año, deben tener claro que buena parte de sus clientes previamente ha planeado desde sus teléfonos inteligentes, en su casa, lo que quieren comprar y disfrutar.



“El componente digital es cada vez más relevante para estas fiestas. Los colombianos no solo buscan informarse sobre las festividades, la decoración, la música y las recetas, sino también realizar sus compras online desde la comodidad de sus casas. Estamos entrando en la era de la “Navidad Digital”, concluye un análisis de Google que muestra algunos datos indicativos sobre ese fenómeno, más allá de las compras virtuales que se realizaron hace unas semanas por fechas especiales del comercio virtual como el Viernes Negro.



Saber qué buscan los colombianos en Navidad, cuáles son sus preferencias para encontrar información y comprar, son respuestas importantes que deben encontrar las marcas para sacar provecho a las oportunidades en esta temporada que es vital en el calendario del comercio para conquistar a consumidores navideños.



Uno de los hallazgos de Google es que los videos son la fuente de información más importante en esta era de la ‘Navidad digital’. Esto se nota de manera importante en octubre.



Dice que la temática relacionada con la fiesta del 24 y 25 de diciembre es lo que encabeza las búsquedas de los internautas colombianos.



El incremento de esta tendencia año tras año es evidente: frente al 2015, en 2016 el consumo de videos navideños creció en un 99 %, revela la empresa de tecnología.

Los usuarios, son principalmente, los jóvenes c entre 25 y 34 años.



Por género, esa es la herramienta preferida de las mujeres identificadas como las más activas digitalmente: representan el 57% del consumo de este tipo de videos.



Es interesante ver el rango de edad de los interesados tanto en consumir videos relacionados con esta celebración como en hacer compras especiales para la temporada. Esto se nota entre los 24 y 44 años.



En contraste, los adultos son los que más promueven el espíritu de la Navidad en las familias y los que menos interés muestran por las compras y el uso de las herramientas digitales. Esas manifestaciones se notan entre las personas que superan los 45 años.



La tendencia hacia lo digital se evidencia en la adquisición de bienes y servicio. Como es de esperar los colombianos compran un 28% más en diciembre en comparación con los otros meses del año. Sin embargo, llama la atención que cada vez más prefieran realizar sus compras navideñas online.



Usar Internet para realizar compras navideñas ya no es una excepción.



Según la más reciente encuesta, la intención de compra de los colombianos por medios virtuales creció un 16% con respecto a otros canales tradicionales.



Para ahorrar tiempo y evitar las filas y congestiones de estas épocas, los consumidores prefieren hacer sus compras navideñas desde la comodidad de sus casas y sus oficinas.

Y con esta tendencia también se consolida el smartphone como el medio que más se utiliza, sobre todo para comparar precios y buscar información de manera inmediata.

El año pasado se vio cómo el 60% de las búsquedas navideñas se realizaron a través del celular.



De hecho, según un estudio llamado “micromomentos” de Google -esas circunstancias en los que los usuarios buscan respuesta inmediata a sus necesidades- , los colombianos realizan al menos 123 interacciones con su celular al día.



En estos momentos, uno de cada dos internautas prefiere que sean las mismas marcas quienes respondan a sus necesidades, lo que se convierte en oportunidades para los comercios que quieren aprovechar la época de fin de año para hablar directamente a sus posibles clientes.



TIPOS DE BÚSQUEDAS



Según el buscador, las cuatro categorías que tienen el mayor interés de búsqueda en Google en la época navideña son: comida , juguetería, tecnología y moda.



En cuanto a la gastronomía, se detectan búsquedas alrededor de las recetas.



Si bien, en Navidad se come más de lo regular y la comida está caracterizada por los buñuelos, la natilla, los tamales y los postres, las consultas en las redes al respecto se incrementan.



Esta demostrado, dice Google que “la gastronomía genera un aumento en las búsquedas relacionadas con esos alimentos. Es así como en Google y YouTube las búsquedas sobre recetas aumentan.



‘Cómo preparar postres fáciles y rápidos’ y ‘cómo preparar recetas navideñas’ son algunos de los términos más populares de búsqueda.



El estudio señala que el interés por la comida de estos días comienza cuatro semanas antes de Navidad. Esto pese que desde siete semanas antes comienza a experimentarse el ambiente propio de la temporada.



Por esto ultimo, es que el contenido de la decoración y de música para estas fechas es el primero en presentar picos de demanda, señala el análisis.



Datos de Fenalco muestran que de septiembre a noviembre se realiza el 21% de las compras, mientras que 71 % las hace previa a la Navidad. El resto lo deja para luego en ese fecha o después.



En cuanto a los regalos favoritos, los colombianos se inclinan por regalar lo que les gustaría recibir.



En este sentido, la juguetería, la tecnología y la moda son los regalos favoritos y más comunes de esta época, razón por la que las búsquedas en estas categorías aumentan en diciembre. El 61% de la intención de compra de los colombianos se concentra en estas tres categorías.



Google concluye que para esta Navidad que se avecina los colombianos se preparan de una forma más digital para que “no los coja la noche”.



Se informan, buscan regalos, comparan precios, buscan recetas.



Quieren aprovechar al máximo esta temporada de fiesta y el Internet se ha convertido en la herramienta ideal para lograrlo, dice el estudio.



La Navidad como la conocíamos ha cambiado ofreciendo nuevas opciones para que las marcas se acerquen a sus públicos, considera Google.