La estrategia de los centros comerciales para que sus clientes y comerciantes regresen

Un informe presentado recientemente por Portafolio evidenció cuáles son algunos de los ‘males’ a los que se enfrentan los centros comerciales del país, en medio de un panorama de desaceleración del consumo de los hogares colombianos.



Uno de esos ‘males’, según Acecolombia, gremio que reúne a estos establecimientos de comercio, es la desocupación de locales sobre todo en ciudades como Armenia, Neiva y Buenaventura.



Si bien, el gremio cree que el índice de desocupación no es para preocuparse, algunos centros comerciales del país preparan estrategias para reinventarse, acelerar las ventas y hacer que los comerciantes y las familias regresen pronto a estos establecimientos, a pesar de la oferta del e-commerce y del panorama poco alentador de la economía colombiana.



“Los centros comerciales deben reactivar el consumo y salir fortalecidos. Tienen que reinventarse, defender la generación y creación de empleo y lanzar nuevos productos dentro del centro comercial”, señala Alejandro Arango, gerente de Bulevar Centro Comercial.



Según él, en la actualidad el Bulevar es un centro comercial de conveniencia y su estrategia se basa en ofrecer valor al visitante, además del comercio tradicional.



“Tenemos servicios de salud, deportes, educación, zona bancaria completa y una zona gastronómica de más de 80 puntos de compra”, agrega Arango, quien considera que los centros comerciales deben ser más que una plataforma de comercio. Para él, estos lugares también deben mantener una amplia gama de servicios y diversión.



Rafael España, director de Estudios Económicos de Fenalco, asegura que en la actual coyuntura económica del país hay preocupación y es por eso que el comercio debe estar dispuesto a redoblar sus esfuerzos para incentivar las ventas.



“Este año será muy común la puesta en marcha de diversas promociones. Se extenderán horarios, se realizarán espectáculos con artistas y todo lo que sea necesario para incentivar al consumidor”, indica.



Y es que, según estudios de Kantar Worldpanel, en los primeros seis meses del 2017 el consumo se mantuvo estable en volumen, pero el precio promedio de los productos creció 4%. Además, la frecuencia de compra disminuyó significativamente, lo que indica que los consumidores fueron menos veces a los puntos de venta, pero sí gastaron más dinero para mantener el volumen de la canasta familiar. Palabras más palabras menos, gastaron más en menos cosas y dejaron de visitar los centros comerciales.



Leopoldo Vargas, gerente de Mall & Retail aseguró que “la recuperación del comercio depende en gran parte de la confianza y el gasto de los hogares”.



Según Vargas, los resultados del año pasado fueron los más bajos desde 2010 y para algunos analistas se tocó fondo.



No obstante, confía que para este año, con unas tasas de interés bajas, una inflación controlada y la confianza de unas elecciones presidenciales, el panorama será más alentador.



En la medida en que los consumidores regresen, también mejorará la ocupación de las marcas en estos establecimientos y por consiguiente el consumo se activaría.



En Colombia, mientras el ritmo de inauguraciones de centros comerciales aumenta, los más viejos retocan sus instalaciones y, en algunos casos, realizan ampliaciones para no quedarse atrás a la hora de atraer visitantes, situación que ha incrementado el número de locales.



Se estima que en el país operan cerca de 214 de estos complejos.



