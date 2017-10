‘Quiero llevar floricultores a la feria Floradecora, en Alemania’

La responsabilidad que lleva a sus espaldas Stephan Kurzawski, vicepresidente sénior de Messe Frankfurt Exhibition GmbH, no es de poca monta.



Respalda el predio ferial comercial más grande del mundo y la reputación de un negocio que nació hace más de 800 años en esa ciudad alemana.

Entre sus eventos más conocidos están la Feria del Libro, el mayor evento comercial de libros del mundo y el Salón del Automóvil, los más importantes de Europa.



También, las ferias internacionales Paperworld, Creativeworld, Christmasworld y Floradecora; precisamente, sobre esta última, en el marco de Proflora, vino el empresario a promocionarla y a invitar a los floricultores colombianos a participar.



En diálogo con Portafolio, Kurzawski comentó algunos aspectos de su visita a Colombia.



¿Qué lo trajo al país?



Dos motivos. Primero, presentar la feria de Frankfurt y la representación que tiene ahora en Colombia y, como segundo, promocionar entre la clase empresarial el predio ferial y nuestros eventos.



¿Vino a visitar Proflora?



Además de esto, a promocionar nuestra feria de flores ‘Floradecora’, buscando que varios empresarios de ese sector nos acompañen en la edición del 2018, a finales de enero.



¿Cómo fue la de este año?



Tuvimos 67 expositores de seis países como Holanda, Alemania, Dinamarca, Austria, Italia y Sudáfrica, y entre ellos, a los diez más importantes del sector de las flores y las plantas ornamentales frescas.



El grupo de expositores ‘verdes’ presentó sus productos ante 10.700 compradores interesados.



¿Floradecora tiene algo particular frente a otras ferias?

El evento no es como suelen conocerse en el mundo, pues hemos concebido una idea novedosa frente a las hasta ahora organizadas.



¿Cómo funciona?



En su presentación inicial no es el típico mostrario de una feria de flores.



Nuestro concepto está basado en el comprador, no en el expositor; por eso, apenas llega el comprador, lo primero que va a encontrar son mesas (fuera de los mostrarios de cada expositor), dispuestas con jarrones de jardinería.



Cada uno de los expositores coloca el suyo, el visitante llega, mira lo que le interesa y cuando se decide por alguno, debajo de cada jarrón encuentra una tarjeta con los datos básicos de quién es el expositor, su procedencia y cómo llegar hasta él.



Esto le permite –en el mismo sitio– comparar las ofertas, sin tener que ir de aquí para allá, buscando lo que quiere. Así se le ayuda mucho al comprador.



En resumen, entra al pabellón y se encuentra de inmediato con los productos, y la información completa de cada uno de estos; el impacto se tiene en los productos, no en las marcas comerciales de las empresas.



¿Les ha sido efectivo este sistema descrito?



Sí. Desde la entrada, el comprador ya lleva una diligencia adelantada, pues llega directamente a encontrar lo que busca y sabe quién lo tiene. En el pabellón de cada expositor también encontrará –ya en detalle– los productos y podrá iniciar sus contactos.



¿El modelo ha sido aceptado del todo?



Hay algunos expositores a quienes les ha preocupado, pero hemos considerado que es una cuestión de adaptarse a este nuevo modelo de ferias de flores.



Pese a las preocupaciones, le mostraron interés.



¿Y qué dijeron los visitantes (compradores)?



Lo aceptaron sin mayor problema y, además, les pareció muy atractivo y les facilitó el trabajo.



“Mejores resultados no pudimos lograr”, me dijeron algunos de los expositores.



Además de Floradecora, ¿qué otras ferias organiza?



Bueno, tenemos 800 años de historia haciendo ferias; existimos desde esa época y hemos venido evolucionando; somos la feria mas grande del mundo con recinto ferial propio.



Tenemos, por ejemplo, la Feria de Ambiente (ambientación para todo tipo de espacios como oficinas y hogares.



Este año tuvimos 4.460 expositores de 94 países, contamos con 141.000 visitantes de 153 países y se ocuparon 308.000 metros cuadrados del recinto ferial.



El espacio de este evento es el mismo que ocupan 50 estadios de futbol; si visita toda la feria tendrá que recorrer 50 kilómetros de pasillos.



Pero tranquilo, hay bandas caminadoras.



¿Qué otros eventos realiza?



Organizamos 140 ferias a nivel mundial en 50 países, en todos los continentes, menos Australia.



Solo en China tenemos 500 empleados, 60 en Argentina, 50 en Rusia, 70 en Emiratos, 30 en Francia, 50 en Italia, 15 en Seúl, 60 en Tokio y 1.200 en Frankfurt.



Nuestras utilidades sumaron 650 millones de euros en el 2016 y somos la número uno en Alemania y la tercera en el mundo.



¿Tienen en mente algún negocio en Colombia?



Dejo lo siguiente en claro: no lo hemos pensado de momento, pero dejamos abierta una posibilidad de que algo suceda; nosotros no le hacemos competencia a ninguna feria, cooperamos y trabajamos de forma conjunta con las que ya se han establecido.



¿Pero tienen algún interés por alguna en particular?



Una feria ideal para nosotros es la de Asopartes; hemos pensado en esta, pero no es una decisión para tomar de inmediato.



¿Han tenido contacto con ellos?



Si, hemos tenido acercamientos con Asopartes, pero sé que es un camino largo y demorado.