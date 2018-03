La lencería paisa que se amoldó a las mujeres de la antigua URSS

Juan C. Espinal, gerente de Ellipse Lingerie.

Lo que se hereda no se hurta. Algunos familiares del exitoso empresario antioqueño Julio Ernesto Urrea, uno de los fundadores de Leonisa, han tomado la batuta generacional, ya que desde el 2013 adquirieron la marca de lencería Ellipse Lingerie, para expandirla tanto en Europa como en Asia.



Esta es una marca que lleva 32 años en el mercado nacional y latinoamericano. Su gerente general, Juan Camilo Espinal, explica que fue afectada mucho la situación de Venezuela, donde hacía el 60% de sus ventas internacionales, lo cual originó un problema financiero y ahí fue cuando la familia Urrea, con gran experiencia en este segmento, vio la oportunidad de que alguien la tomara para continuar con ella.



En los últimos años, las directivas se dedicaron a reposicionar la marca en Colombia, al llegar a superficies multimarcas como Tania, Dulcementa y Gran Mysterio, entre otras.



De manera paralela, vino su entrada a las grandes ligas de la lencería mundial, al conocer a una empresaria rusa que los invitó a la Feria de Moscú.



“Esto nos dio la oportunidad de hacernos conocer a nivel mundial. La empresa francesa Eurovet, que organiza un circuito de salones de lencería y de moda en Francia, Estados Unidos y Rusia, entre otros. Allí hemos conocido dos clientes asiáticos, uno de Japón y uno de Taiwán, a donde ya hemos realizado las primeras exportaciones. Precisamente, Japón, China, Tailandia, Filipinas y Singapur son posibilidades que se nos están abriendo con este circuito de ferias”, relató Espinal.



Complementó que ya están presentes en 14 mercados, de los cuales Rusia, Chile, México y Estados Unidos, representan el 60% de su facturación. Los otros 10 son República Dominicana, Inglaterra, Panamá –donde van a abrir una tienda de Ellipse Lingerie– y siete regionales, en las cuales tienen una o dos boutiques, como Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay y el Caribe.



La entrada a países del antiguo bloque soviético no ha sido fácil por el tallaje de las mujeres de esa región y la competencia de productos europeos.



“Hemos logrado satisfacer esa demanda de la mujer de allá, al adaptarnos. Hay marcas europeas muy buenas, pero les hemos demostrado que hay otras opciones desde la parte de diseño y tecnología que nosotros les podemos brindar aquí desde Colombia. Allá hay todo tipo de mujer, tallas que evolucionan más, diseños que gustan más. Hemos ido conociendo bien a esa mujer. Hay nichos interesantes, en los cuales hemos tenido buena aceptación”, aseveró el gerente general de Ellipse Lingerie.



LOS PRÓXIMOS RETOS



El siguiente paso en el camino que se ha trazado la compañía paisa será conquistar destinos como Ucrania, Lituania, Letonia, Bielorrusia y todos los que fueron alguna vez parte de la Unión Soviética.



El directivo también destacó la importancia que tiene la presencia de alguien local para concretar las posibilidades de negocios.



“Les interesa que alguien de su cultura maneje los negocios, no son tan occidentales como los europeos, los estadounidenses e incluso los asiáticos, sino que en el tema cultural son bastante reservados. Por eso, fue muy importante conocer a esta empresaria rusa, con más de 20 años de experiencia en el sector de lencería”, anotó.



De los $6.000 millones de ingresos en el 2017, un 8% provino de ventas externas. La apuesta de la lencería es llegar al 20% para este año y en el 2019 tienen como objetivo el 35%.



“En unos cinco años esperamos que los ingresos sean 50% de la demanda local y el resto, de la internacional”, describió Juan Camilo Espinal.



La compañía antioqueña participará este año en las ferias de lencería de Moscú, París, Nueva York, al igual que en Colombiamoda, con el fin de seguir expandiendo su negocio de exportaciones.



Con 11 tiendas propias en Colombia, Ellipse Lingerie no descarta la posibilidad de abrir algunas a nivel internacional. “Hasta el momento tenemos unas en la región. Lo importante es encontrar un socio fuerte en cada nación, para hacerlo en forma de franquicia. En los otros países estamos aliados con distribuidores”, puntualizó.





Andrés Felipe Quintero Vega

En Twitter: @QuinterovAndres