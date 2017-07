La nutrición complementaria, el nuevo negocio de Nutresa

Consolidado en la producción y venta de helados, pasta, galletas, café, chocolates y salchichas, por citar parte de su portafolio, el Grupo Nutresa fija ahora su atención en el desarrollo de una línea de nutrición complementaria con la marca Bénet.



Después de cinco años de investigaciones y trabajo con el departamento de innovación, desarrolló este producto que espera competir en un mercado que suma más de $200.000 millones de pesos, entre canales de venta tradicional y la comercialización por catálogo.



(Lea: Utilidad neta de Nutresa cayó 8,3% en primer trimestre del año)



Inicialmente, Bénet llegará a los colombianos como una bebida en polvo, diseñada para ofrecerle al cuerpo los nutrientes necesarios para estar bien.



La compañía aprovechará su red de distribución para llegar a tiendas, droguerías y supermercados con el fin de ampliar el mercado. Asegura que estará en todas las regiones con la mejor relación posible precio/beneficio.



(Lea: Crema esparcible de chocolate, la nueva apuesta de Jet para competirle a Chocoramo, Nutella y Nucita)



Mario Alberto Niño, vicepresidente de Innovación y Nutrición, explica que la meta es llevar esta nueva marca a otros países.



Para ello, está lista la nueva planta de producción que opera en la zona franca de Cartagena, con una clara vocación exportadora.



(Lea: Inversiones y más restaurantes en el plan de Nutresa para 2017)



Sin embargo, el directivo anota que para lograr las ventas fuera del país se deberá trabajar en las formulaciones que se adecúen a lo que requieran los consumidores de cada uno de los países a donde se comercialice.



Nutresa tiene presencia directa en 14 países y vende a 72.



“Bénet le está entregando al consumidor colombiano micronutrientes y macronutrientes de forma importante”, asegura Sebastián Toro, líder de Proyectos Especiales del Grupo Nutresa.



“Queremos que las personas cuiden su cuerpo con una bebida nutricional experta. Con Bénet queremos que los colombianos piensen en él y lo alimenten bien”, sostiene el ejecutivo, al señalar que se recomienda para adultos entre 40 a 60 años.



La idea es ampliar el portafolio de esta nueva línea que complemente las necesidades de nutrición.



Mario Alberto Niño, por su parte, resalta que “en Grupo Nutresa entendemos las necesidades de la población e innovamos con productos y modelos de negocio que generen un valor diferencial para nuestros clientes. Nos esforzamos en brindar soluciones alimenticias que realmente marquen la diferencia en la nutrición de las personas”.



Agrega que esta nueva marca tiene unos antecedentes interesantes enmarcados en lo que la compañía ha definido como su propósito superior que es construir un mundo mejor donde el desarrollo sostenible sea para todos.



Bajo ese concepto, explica Niño, se aplica una filosofía de innovación efectiva que le permite implementar nuevos modelos de negocio. En esta oportunidad, sostiene, la incursión de Bénet al mercado colombiano dinamizará la categoría de bebidas nutricionales.



La nueva marca es el resultado de ‘Out of the Box’ Nutresa, un programa que promueve, financia y hace realidad aquellas iniciativas, que tengan el potencial de apalancar la competitividad de la organización.



Grupo Nutresa invierte al año 0,5% de las ventas en nuevos desarrollos. Además, su facturación por innovación equivale al 17 por ciento del total.



EL PRODUCTO



Según la empresa, los colombianos podrán complementar su alimentación a través de su fórmula, desarrollada a partir de conocimientos nutricionales. Garantiza un aporte de 26 vitaminas y minerales (incluidas las del complejo B), 10 gramos de proteína y fibra en cada vaso. Estará disponible en dos sabores: vainilla y fresa.



Este es un alimento nutricional, según como se registró ante el Invima, y no es considerado como un suplemento. Bénet nació para complementar la dieta de los consumidores, insiste Toro.



Bénet estará disponible en las siguientes presentaciones: tarro de 400 gramos, ideal para ocho vasos, y sobre de 50 gramos, equivalente a una porción personal.



Para Nutresa “este complemento alimenticio garantiza un aporte significativo de vitaminas, minerales, proteína y fibra”.



Juan Pablo Toro dice que, a diferencia de otros productos, la nueva marca tiene un contenido integral.



Otra de sus ventajas es que le dice al consumidor cuáles son sus bondades para distintas partes del cuerpo.



En ese sentido, dice el experto, le explica cómo su consumo favorece el funcionamiento normal del cerebro, los ojos, los músculos, los huesos, la piel, es decir, de todo el cuerpo.