‘El pan debe hacerse como el de antes’, Levapan,

A pesar de que el 70% de los colombianos consumen pan todos los días, el país ocupa el quinto lugar en América Latina en consumo per cápita con 23 kilogramos por año, superado por Chile que es el primero con 96 kilogramos, y Argentina que es el segundo con 76 kilogramos.



Y la cifra tiende a disminuir. Según Levapan, compañía especializada en la producción y comercialización de levadura y materias primas, la preocupación actual del gremio tiene que ver con las nuevas generaciones de jóvenes y niños.

“Tenemos que hacer que los jóvenes vuelvan a degustar la panadería, pues finalmente el pan brinda calorías y hace parte de la dieta diaria. Lo que queremos es volver a los aromas y a las masas madres que no están cargados de grasa y azúcar y, de esta manera ofrecer al consumidor un balance de ingredientes más saludables y de calidad que es lo que está pidiendo a gritos”, explicó Rocío Molano, jefe de mercadeo de las panaderías en Colombia.



Además, la directiva añadió que aunque el valor de las materias primas incrementa cada año, la mentalidad de los panaderos impide subirle el precio al pan.



“Este año por ejemplo, el aumento de los 3 puntos del IVA causó un ascenso significativo en las materias primas, pero los panaderos se han resistido a subirle el precio al producto y todavía se encuentra en el mercado pan de $200. Ese es más un tema relacionado con el pensamiento del cocinero que del consumidor final”, señaló Rocío Molano.



En ese sentido, con ánimos de incentivar al cliente y al panadero, Levapan y Puratos organizaron la Feria del Pan en Cali, con la participación de expertos nacionales e internacionales de la materia que además, tuvo espacios de capacitación, muestra comercial y concursos.



“Nos enfocamos en rescatar el sabor real del pan, si usted va a un hospital huele a hospital, si va a una gasolinera huele a gasolina, pero si va a una panadería no huele a pan, el olor es a desinfectante o a limpiador de vidrios, debido a que la gente quiere quitar los malos olores y no se da cuenta que el gran vendedor silencioso es el aroma”, señaló Guillermo Cordero, chef panadero costarricense.



Así mismo, añadió que “queremos recuperar el sabor del pan, a través, de las masas madres, que son el origen del pan, todo con el fin de que el cliente sepa que no es el pan el que engorda, sino los procesos que se están llevando a cabo. Por eso, los cocineros le están bajando a la sal, eliminan azúcar, grasa y en lugar de eso, le están agregando ingredientes que aporten más valor beneficioso a la salud. Por ejemplo: semillas, linaza, centana, chía y vegetales”, anotó.



En Colombia hay 25.000 panaderías. Bogotá lidera con 8.000, seguido de Cali con 2.500, Medellín con 2.700 y Pereira es la zona más escasa con 600.



Para José Ricardo Franco, consultor estratégico y conocedor del consumidor para el sector de alimentos, el mercado local se divide en tres: un grupo pequeño que es el de los innovadores, uno mediano que son los seguidores y el tercero, el cual corresponde a la mayor parte de la población y que corresponde a aquellos estáticos que esperan por el cliente.



Otros resultados hablan de que el 90% de los colombianos piensa que el pan es sabroso, el 72% nutritivo y el 71% natural.



