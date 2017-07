La prioridad de la fusión entre Yahoo y Aol es Latinoamérica

La firma fruto de la fusión entre Aol y Yahoo, Oath, tiene los ojos puestos en América Latina para alcanzar su meta de los 2.000 millones de usuarios en 2020. Portafolio habló con Armando Rodríguez, el responsable de las operaciones y las ventas en la región de Oath, sobre las oportunidades de negocio en Colombia y en el resto de países de Latinoamérica.



Con la creación de Oath, ¿cuáles son sus planes a largo plazo?



Verizon, que es la compañía más grande de telecomunicaciones en Estados Unidos, compró AOL en 2015 y en junio de este año cerró la compra de Yahoo por US$4.500 millones y como resultado de esa fusión, se formó Oath, que no es una marca para los consumidores, sino un conglomerado que abarca más de 50 marcas de medios y de tecnología.



¿Qué oportunidades ven en la región?



Con la colisión de Aol y Yahoo, llegamos a más de 1.000 millones de usuarios a nivel global. Hay solo dos o tres empresas en el mercado que tienen este nivel de alcance. El objetivo de Oath para 2020 es llegar a los 2.000 millones.



Para poder cumplir con ese aumento, sabemos que el mercado de Estados Unidos ya está saturado, y América Latina es un mercado que ofrece esa oportunidad de crecimiento.



¿Por qué?



Vemos que la penetración digital apenas está llegando a un 60% en América Latina. Y si estudiamos el mercado publicitario digital, vemos que sus inversiones pasarán de US$8.000 millones a US$12.000 millones en el 2020.



América Latina le va a poder ofrecer a Oath oportunidades para cumplir con sus objetivos, que son muy agresivos.



¿Cuál es la participación de América Latina en usuarios?



Teniendo en cuenta los números de comScore, estamos con 100 millones de usuarios en toda la región. En cuanto al potencial de aumento, justo comenzamos el análisis, puesto que la transacción apenas cerró en junio.



En las últimas semanas nos hemos enfocado en el talento, asegurar que haya estructura nueva, que los empleados tengan claros sus roles. Viene la segunda parte que será analizar las oportunidades de crecimiento.



¿Tienen planes de entrar a la tecnología 5G en Latinoamérica?



Uno de los beneficios de hacer parte de una empresa como Verizon es que podemos aprovechar de la infraestructura que ofrece la compañía, que tiene una presencia muy fuerte en Estados Unidos, pero que también está vigente en América Latina.

Uno de los grandes enfoques de Verizon es la 5G, el internet de las cosas, la realidad virtual y el big data.



Con esa expansión, ¿habrá posibilidades de que Verizon llegue a Colombia como operador móvil?



Aunque somos parte de Verizon, nuestro enfoque es sobre todo el de crear experiencias para los consumidores utilizando los sitios existentes y la publicidad online. En ese sentido, esas decisiones las toma Verizon y no Oath.



Hablemos de Yahoo. ¿Cómo reaccionan ustedes a la competencia que les está haciendo Google con Gmail?



Yahoo sigue siendo uno de los proveedores y herramientas de comunicación más fuertes a nivel global. Tenemos a más de 225 millones de usuarios activos utilizando nuestro correo en el mundo.



Es un producto tan importante, que en los últimos cuatro años la compañía comenzó a reinvertir en tecnología. Y esa es una gran porción de nuestra estrategia de crecimiento.



¿Qué relevancia tiene Colombia para sus planes en la región?



Como parte de Latinoamérica, va a ser un eje de crecimiento importante para la empresa y mi objetivo número uno es el de analizar cuál será esa tasa de incremento.



El mercado digital en Colombia está proyectado a duplicarse entre el 2017 y el 2020 y nosotros queremos contribuir a ese aumento. También vemos una marcada tendencia en la que el consumidor está más ligado a los dispositivos móviles, una gran puerta para nosotros.



De sus líneas de negocio, ¿cuáles tienen mayor potencial de crecimiento?



Primero queremos aprovechar lo que ya tiene presencia en Colombia y cuenta con un conocimiento de marca, como Yahoo. También queremos ver si hay mercado para productos de Aol, por ejemplo. Pero el enfoque más grande es el de lanzar productos nuevos. Allí vemos el mayor chance de expansión en la región.



¿Piensan aliarse con firmas locales?



En lo que es la parte de ventas, ya tenemos una alianza con una empresa que se llama IMS. Ellos ya están representando a Yahoo desde el año pasado. Ahora, con Oath, seguiremos trabajando con ellos. Al mismo tiempo vamos a analizar más oportunidades de crecimiento más agresivas, donde podemos invertir en productos nuevos y buscar más alianzas para crecer en el mercado colombiano.



EL ALCANCE DE OATH



Entre las 50 marcas que tiene la empresa matriz, Oath, se incluye a AOL.com, HuffPost, Yahoo Sports, Yahoo Finance, BrightRoll, Flurry, ONE de AOL, TechCrunch y Tumblr. “Oath está configurando el futuro de los medios de comunicación, desarrollando marcas a través de audiencias crecientes, contenido confiable, distribución ‘premium’ y datos diferenciados para miles de anunciantes líderes del mundo”, dijo Armando Rodríguez, responsable de las ventas y operaciones de Oath en América Latina.



