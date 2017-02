El turismo está de moda en el país. Y eso quedó claro, por ejemplo, con la más reciente cifra de ocupación hotelera, que fue de 56,2% (correspondiente al 2016), la más alta en los últimos 10 años, sin contar el crecimiento de tráfico de pasajeros aéreos, que fue de 5%.



Con ese panorama de fondo, esta semana se celebra en Bogotá la Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) que espera contar con más de 1.100 expositores. Incluso, la semana pasada ya iban más de 20.000 personas registradas, mientras que en años anteriores solo alcanzaban 8.000.



Portafolio habló con Paula Cortés, la presidenta de Anato, sobre las expectativas de la Vitrina, su importancia para el sector y lo que se viene por cuenta del posconflicto.



¿Qué expectativas tiene Anato para este año?



Para este año tenemos cerca de 25 nuevos expositores, los cuales vienen de países como Tailandia, Indonesia y Bolivia. Vamos a tener también a la consejería británica, que por primera vez visita Colombia.



Y con ese crecimiento, ¿cuántos negocios esperan mover?



Hicimos una encuesta a los expositores, y se estima que se harán cerca de 120.000 contactos comerciales entre las agencias de viajes y todos los expositores, durante los tres días de la Vitrina. En cuanto a generación de negocios, esperamos tener más o menos unos US$100 millones en el año. Eso quiere decir que más o menos, por participante, se mueven cerca de $300 millones.



¿Cuántos empleos genera la Vitrina?



Podemos generar más de 4.800 empleos directos durante esos días, lo que es bien importante no solo para el país, sino para Bogotá, pues le estamos dejando recursos a la ciudad en transporte, alojamiento, etcétera.



Uno de los sectores más beneficiados con el acuerdo de paz es el turismo. ¿Qué expectativas tienen para esta versión?



La expectativa es muy grande y parte de lo que se va a hablar durante el evento es que aunque hemos crecido un 150% en visitantes extranjeros desde el 2002 a la fecha, el incremento todavía no se puede dimensionar. Pero se puede decir que será de alrededor de un 20%. Y no solo vamos a tener más colombianos viajando por el país, sino más extranjeros. Lo más importante es que vienen compradores internacionales que están interesados en productos como Guainía, Putumayo, Guaviare y Vichada, que son destinos que siempre han estado involucrados en el conflicto y hoy se están vendiendo por su atractivo.



¿Cómo lograr que la oferta hotelera crezca tan rápido como los visitantes?



Ese siempre ha sido el dilema. Y tiene que ir a la par. Por eso, creo que cuando estos destinos tengan la afluencia necesaria de turistas, la infraestructura llegará a su medida.



Además hay que recordar que existe un incentivo tributario para hoteles que se construyan en municipios de menos de 200.000 habitantes, y eso va a ayudar de a impulsar esas zonas.



Uno de esos destinos que ya está aprovechando es Caño Cristales, ¿cómo le ha ido?



Lo interesante es que no solo se vende a nivel nacional, sino internacional. Ya hay un grupo grande de agentes de viajes y operadores turísticos que tiene una cantidad importante de hoteles pequeños. Hoy tenemos mucho más para ofrecer. Y por eso la Vitrina está en un momento especial.



¿Cuál es la diferencia de esta versión con las otras?



Primero, es el primer evento que tenemos en el año, el máximo del turismo y es el primer gran certamen del sector que se hace después de la firma de la paz. Nosotros consideramos que el crecimiento de visitantes se va a ver jalonado por eso. De hecho, ya tenemos muchas propuestas de operadores internacionales que quieren trabajar con las agencias de viajes de Colombia y llegar al país.



¿Cómo mantener el equilibrio entre ese crecimiento de visitantes y la capacidad real de destinos que son de reservas naturales, por ejemplo?



Precisamente eso está atado a un turismo sostenible, y con ese fin las agencias de viajes se están certificando para tener la norma y se están autoevaluando.



Se trata de aprovechar los recursos de manera sostenible. Y cada operador o agente turístico tiene la información de cuál es la capacidad de carga de cada uno de estos destinos para no sobrepasarse.



¿Cuáles son esos destinos que ustedes tienen en la mira para impulsar en los próximos años?



Desde el punto de vista del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ya hay un plan alrededor de 12 corredores turísticos que están impactando positivamente a todo el país. La tarea del sector privado y las agencias de viajes es crear unos circuitos específicos a esas rutas para que se tenga en cuenta el hotel, el restaurante, el guía, etcétera. Personalmente, creo que tenemos que seguir impulsando La Guajira y el Amazonas.



