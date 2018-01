Lanzamientos del 2018 moverían la caja de Abbvie en unos 3 años

La introducción de medicamentos para el cáncer, que cada vez son más necesarios y consumidos en el país, será una de las bases principales del crecimiento de laboratorios Abbvie durante los próximos años a nivel local, según lo expresó su gerente general en Colombia, Eduardo Molinari.



Sin embargo, todavía están pendientes de la aprobación por parte del Invima. Desde Bogotá, el directivo maneja, además, la operación hacia Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Centroamérica y El Caribe (excluyendo Puerto Rico).



Molinari aclaró que los resultados de la comercialización de esos productos no se verán en el corto plazo, sino en un lapso mayor y por eso las perspectivas de un incremento de ingresos en el actual ejercicio son moderadas.



En este año, los directivos aspiran a que se repita un balance muy similar al del 2017, cuando el crecimiento rondó en cerca de un 5%.



“El mercado farmacéutico en el país está pasando por una etapa de crecimiento moderado y uno de los vectores para la empresa está asociado con nuevos lanzamientos; lo que estamos presentando va a tener un impacto en unos dos a tres años, y ahí es donde esperamos un crecimiento importante”, añadió.



El gerente regional de Abbvie se manifestó de acuerdo con las última políticas de transparencia promulgadas por el Ministerio de Salud en diciembre, que obligan a reportar los aportes económicos que los laboratorios de su tipo hacen a terceros, como médicos y personal de salud.



“Estamos alineados con esto, nos parece positivo; de hecho, se está discutiendo con el Gobierno cómo implementarlo. Pero también es importante exigir que se haga en todas las empresas (del sector)”, agregó.



Por tratarse de una firma que cotiza en el mercado de valores, Molinari no dio datos de su facturación local, pero a nivel global, los últimos resultados reportados por esta compañía –que es producto de haber escindido la división de investigación y farmacéutica innovadora de laboratorios Abbott, hace cinco años– muestran ingresos de 26.638 millones de dólares.



En el 2017, más de 1,3 millones de personas en el territorio colombiano fueron tratadas con terapias de Abbvie. El periodo en mención también trajo consigo el reconocimiento de la firma como el mejor lugar para trabajar entre las farmacéuticas.



“Hemos fundado una nueva cultura de innovación y colaboración, porque nuestro propósito es trabajar para mejorar la vida de los pacientes y, con el buen ambiente laboral tenemos gente motivada para buscar ese propósito”, dijo Molinari.



Abbvie cuenta con 13 plantas en el mundo, desde las cuales abastece todos los mercados en los que está presente. En el país no desarrolla ninguna actividad productiva, pero sí tiene una amplia distribución y lleva en marcha 24 estudios clínicos, principalmente en las áreas de oncología e inmunología.