Las cinco razones por las que un negocio de franquicia puede fracasar

El negocio de las franquicias en Colombia crece a pasos agigantados. Un informe publicado por El Tiempo recientemente señala que en la actualidad se destacan 443 redes, mientras que en 2016 habían 390 (Vea infografía abajo).



El aumento de este modelo se debe a que mientras el 80 por ciento de los emprendimientos mueren en su primer año, el 70 por ciento de las franquicias que se adquieren en el país sobreviven más de cinco años.



Ante las dificultades para emprender, este modelo se convierte en uno de los más seguros para quienes inician un proyecto comercial, ya que cuentan con el respaldo de una marca ya posicionada en el mercado.



La construcción y proliferación de Centros Comerciales también ha ayudado al crecimiento de este sector. Además de estos factores que impulsan su crecimiento, adquirir una franquicia es relativamente fácil. Incluso es posible encontrar franquicias desde 10 millones de pesos y basta con que el cliente garantice que cumplirá con las exigencias para su correcto funcionamiento, sin ir en contravía de la filosofía y el prestigio de la marca.



LOS RIESGOS



Si bien son muchas las ventajas que tiene implementar este modelo, también hay riesgos que lo podrían llevar a su fracaso.



“Aunque esta modalidad resulte exitosa, no se deben desconocer los riesgos y barreras que puedan afectar el desempeño del negocio, pues siempre estará expuesto a variables externas y factores internos que se deben optimizar”, comenta Alexander Hernández, gerente general de Azul Innovación.



Estos son los cinco factores que más afectan a quienes deciden abrir una franquicia.



Know how

La insuficiente o mal ejecutada transmisión del know how, puede deteriorar el desempeño de la franquicia, por ejemplo, procesos de capacitación y entrenamiento insuficientes o mal enfocados y no tener mecanismos claros para que ese conocimiento se lleve a la práctica. En este caso no solo puede llegar a ser a causa del franquiciante, sino del franquiciado por su falta de interés y compromiso.