Un nuevo formato y temporadas, estrategias de Divercity para crecer

Divercity, la marca de los parques que operan en Bogotá, Medellín y Barranquilla, no ha crecido en visitantes este año pero sí en ingresos, pese a que la situación de la economía puede desanimar el gasto en entretenimiento.



Para Ibonne Zabala, gerente general de Eduparques S.A.S., la compañía que maneja estos sitios en Colombia, Panamá, Perú y Guatemala, la clave está en el diseño de un formato que le da paso a la diversión a un nuevo público y a una agenda de temporadas que atrae a los clientes para repetir las visitas.



¿Cómo les ha ido este año?



Este ha sido un año difícil para el gasto y el entretenimiento, que es uno de esos renglones que se pueden afectar cuando hay crisis. Aún así, al cierre de julio, como compañía, el total de todas las unidades en Colombia han crecido un 7,6% en ingresos entre julio del 2016 y julio del 2017. En el escenario actual creo que vale la pena resaltarlo.



¿Cómo logran ese resultado?



Son fruto de innovaciones que hemos tenido en la experiencia. Tradicionalmente, los visitantes encontraban las mismas actividades, pero ahora lo que hemos manejado es un esquema de temporadas. Cada tres meses el parque se viste de un color diferente y las atracciones se adaptan.



¿Y qué temporadas han tenido?



Por ejemplo, últimamente trabajamos el mundo Lego, afinando la comunicación con los niños por edades y con la posibilidad de que los padres puedan participar.



¿Cómo esperan terminar el año?



Los últimos meses han sido positivos y la última temporada fue un éxito. Creemos que Mundo Robótica, que viene en octubre, va a ser atractivo. La idea es cerrar 10% por encima del año anterior. Creo que la renovación y el poder de la marca funcionan.



¿De qué otra manera están mejorando la oferta?



Nos estamos ampliando a más edades con Diverworld by Divercity, una nueva unidad de atracciones externas a Divercity. Por ser el ancla del centro comercial donde estamos, hemos traído nuevas actividades de entretenimiento a las zonas comunes, diferentes al parque tradicional. Eso permite que el negocio crezca más. El lugar tradicional es para menores hasta los 13 años y la nueva unidad ofrece entretenimiento para bebés, jóvenes, universitarios y adultos.



¿Qué tipo de actividades tiene esta nueva unidad de negocios?



Tenemos juegos de realidad virtual, simuladores, saltarines y máquinas de video, entre otros.



¿Este nuevo formato le da la opción de estar en centros comerciales en los cuales no haya espacio para Divercity?



Sí claro, es posible y hay potencial. Creo que tendremos noticias durante este segundo semestre. Estamos pensando es cómo hacer para que en Barranquilla y Medellín se pueda replicar este piloto de Bogotá, que abrió en noviembre del 2015.Empresarios de centros comerciales nos piden un Divercity y no todas las ciudades nos dan para la infraestructura que se necesita, por el nivel poblacional. Estamos pensando cómo responder a esa necesidad tan importante a los clientes que quieren tener la experiencia.



¿Qué es la experiencia Divercity?



La licencia de conducción, la tarjeta del banco, los cajeros, los ‘divis’ y la cédula. Después de 11 años de inaugurar el primer parque en Bogotá, ya ha pasado una generación. Los que nos visitaron al comienzo son universitarios que muestran valores que hacen parte de esa experiencia, como la independencia y la capacidad para tomar decisiones.



¿Cuál es la cifra de visitantes?



Registramos 400.000 visitantes al año entre adultos y niños en Bogotá. Eso significa que un fin de semana recibimos entre 1.500 y 2.000 personas. Por su parte, los parques de Barranquilla y Medellín, cada uno, puede llegar a 300.000. Así que esperamos un millón este año.



Una de las condiciones para las marcas es que deben llevar al año mínimo 1.500 niños de escasos recursos para que disfruten los juegos. En estos 11 años, 15% de los niños que nos han visitado son beneficiarios. Igualmente, hemos generado empleo a jóvenes.



¿Aumentan los visitantes?



No, se mantienen. De ahí la importancia que ha tenido la estrategia de ampliar los servicios a otras edades. El equipo de trabajo está abierto a proyectos nuevos y, poco a poco, logramos opciones que satisfacen las necesidades de los clientes.



¿Cuántas marcas tienen?



Entre las tres ciudades de Colombia manejamos 60 marcas de todo tipo. Cada ciudad tienen una universidad, por ejemplo.



¿Cómo están a nivel internacional?



Lima está muy bien y en Guatemala estamos con un grupo muy importante de empresarios desde hace tres años. También estamos complementando el servicio.



¿Tienen interés de ir a otro país?



Tenemos solicitudes, pero debemos ajustar el modelo, como esperamos anunciarlo en este segundo semestre.



