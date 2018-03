Las franquicias de comida reinan entre las más exitosas del mundo

Cuando se dice de forma común que McDonald’s no está presente en algunos países como Corea del Norte o Cuba, a lo que realmente hace referencia esa afirmación es a lo extraño que puede ser para un consumidor no encontrar esa marca en un mercado.



(Lea: Este año estarán listas las franquicias del Grupo Éxito)

Y ese precisamente es uno de los principales valores que hacen que la empresa de comida rápida de Estados Unidos esté un año más en lo más alto del ránquin ‘Top 100 Global Franchises’ que elabora anualmente la firma Franchise Direct.



(Lea: Los clientes nos dicen dónde debemos estar: La Hamburguesería)



Además, en este informe, que clasifica a las 100 franquicias más exitosas a nivel internacional, queda reflejado cómo los establecimientos relacionados con la industria de la comida ocupan muchos de los principales puestos globales.



(Lea: La economía de la mancuerna: la floreciente industria del acondicionamiento físico)



A McDonald’s, que tiene en estos momentos un total de 36.900 franquicias en el mundo, le siguen otras marcas igual de conocidas: los restaurantes de pollo KFC y la principal competencia del líder, Burger King, las cuales tienen un total de 20.605 y 15.740 establecimientos respectivamente.



De igual forma, Pizza Hut, en la cuarta posición, Dunkin’ Donuts, en la novena y Subway en el décimo puesto, son las empresas de franquicias de esta industria ubicadas en las 10 primeras posiciones.



Con todo esto, en general, 40 de las 100 de las franquicias más exitosas de todo el mundo son del sector de alimentos. La explicación a este fenómeno, según explica el informe de Franchise Direct, es que “el sector de alimentos siempre han liderado el camino de estos negocios debido a su relativa facilidad de reproducción de un lugar a otro una vez que sus recetas y menús ya han sido desarrollados”.



En esta línea, Robert Cressanti, el presidente y CEO de la Asociación Internacional de Franquicias (IFA por sus siglas en inglés), resaltó que “el sector de la comida sigue creciendo, ya que este es fácilmente accesible”.



Además, como agregó el directivo, las tecnologías cada vez tienen una mayor relevancia para el éxito de estas empresas. “Las personas están creando interconexiones con la tecnología de formas que antes no lo hacían, ahora se tiene los pedidos de aplicaciones, se tiene la entrega de alimentos en vehículos que lo llevan a temperaturas que eran inalcanzables”.



Por detrás, la industria automóvil es el segundo sector que cuenta con más franquicias entre las más exitosas del mundo, con un total de 12, entre las que se encontrarían algunas de alquiler como Hertz o Europcar, o de reparación como lo son Midas o Snap-on Tools.



Asimismo, hay 7 empresas de limpieza entre las 100 franquicias más exitosas del mundo; 6 relacionadas con la venta de alimentos, los gimnasios y el bienestar y los hoteles; 5 dedicadas a las reformas del hogar y cuatro de finca raíz, entre otros ejemplos del ránquin.



LIDERAZGO DE EE. UU.



Más allá del éxito de las franquicias de las distintas industrias, el informe de Franchise Direct pone de relieve el amplio liderazgo con el que cuentan a nivel internacional las compañías que son de origen estadounidense.



En este sentido, entre las 10 con mayor éxito, solo una no es de Estados Unidos: la cadena de hoteles Intercontinental, que es de origen británico.



Luego, entre los 20 primeros solo hay un caso adicional, que sería el de la compañía francesa de grande almacenes, Carrefour.



“Las franquicias latinoamericanas todavía no están dentro de las 100 más grandes del mundo porque la región conoció más tarde este modelo. Esta historia en América Latina no llega a 30 años. En este sentido, Colombia es la cuarta potencia de la región”, explica Luis Felipe Jaramillo, presidente de Colfranquicias.



Según Franchise Direct, entre los principales factores para definir el éxito de las franquicias se encuentra el número de establecimientos en el mundo, los ingresos por ventas, las estabilidad y el crecimiento o el número de años en operación, entre otros factores.



“Lo primero para medir el éxito es el grado de demanda por la aceptación que tiene una marca. Luego, se debe verificar la propuesta de rentabilidad y que el negocio funcione y pueda replicarse. Adicionalmente, es muy importante que el concepto pueda llevarse a distintas regiones”, puntualizó el presidente de Colfranquicias.



Rubén López Pérez