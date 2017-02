Un estudio de la firma Porter Novelli definió que en Colombia 16 marcas son las que lideran la influencia en el medio digital, teniendo en cuenta los temas que más aborda la gente en medios digitales, en general: moda, consumo, tecnología y deportes.

En la primera temática, de la moda, las más importantes son Studio F, Bata, Abril Online y Bésame Colombia.



En la industria de la tecnología, ‘comandan’ Samsung, LG, Sony y PlayStation, en tanto que para el caso del ‘retail’ aparece Éxito, Falabella, Samsung y Panamericana.

Para el caso de los deportes, el estudio concluye que las marcas influenciadoras en Colombia son Samsung Galaxy, Cerveza Águila, Huawei y Adidas.



Si bien el criterio que ha primado a la hora de definir quién es quién en el mundo digital tradicionalmente ha sido el número de seguidores en las redes sociales, el estudio dice que ese no es el parámetro acertado.



“El número de seguidores no es lo mismo que influencia. Más allá del tamaño, lo más relevante es la autoridad que se evidencia en los influenciadores que marcan el ritmo en las conversaciones digitales”, advierte el estudio.



Al respecto, Gonzalo Piñeros, vicepresidente de Compass Porter Novelli, agencia líder global de comunicaciones estratégicas, indica que “este estudio evidencia que la clave no radica en qué influenciador tiene más seguidores o más alcance, sino identificar aquel con la suficiente autoridad para reforzar las percepciones de sus audiencias”.



A su juicio, “con la irrupción del mundo digital, nuevos formatos y actores están ocupando el rol de los validadores tradicionales, que si bien continúan con sus espacios, hoy los influenciadores digitales funcionan como parlantes de alta fidelidad”.



El informe señala, además, que cada micro audiencia tiene influenciadores distintos, que dependen del contexto de la conversación y su selección debe ir de acuerdo al objetivo que tiene la marca y al impacto que se quiere generar en la audiencia.



Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación identificó cuatro personalidades de influenciadores: ‘El Capitán’, ‘El Héroe’, ‘El Compartidor’ y ‘El Buscador’. (Ver recuadro)

En el caso de Colombia, ‘El Capitán' fue el tipo de influenciador que predominó en la conversación.



Su principal característica es la participación activa dentro de la conversación, al no solo generar contenido, sino dar respuesta a sus seguidores.



“Las marcas que más influyen en Colombia son aquellas que tienen la personalidad de 'Capitán', es decir, un perfil que ha construido una fuerte autoridad en su campo, basada en credibilidad. Sus mensajes son comentados y compartidos. Estas marcas han logrado humanizar su discurso y contenidos al ser cercanos y constantes; además, han tomado características de personas para humanizarse e influir”, comenta el análisis de Porter Novelli.



Según el informe, la influencia digital hoy se distribuye entre medios, personas y marcas. Ellos pueden transformarse en uno de los principales motivadores en la toma de decisiones, debido al impacto que tienen sus recomendaciones en las distintas audiencias.



Además, define que los medios de comunicación son actores fundamentales a la hora de difundir contenido veraz y con credibilidad; sin embargo, hoy comparten la influencia con marcas y personas. El estudio que se llama “Autoridad de influenciadores digitales”, fue desarrollado en 14 países de Iberoamérica, incluyendo a España, y agregó el monitoreo de la Web pública (Twitter, foros, blogs y medios de comunicación digitales).



El periodo analizado fue del 15 de octubre al 29 de noviembre, fechas en las que se desarrolla el Blackfriday, una de las mayores jornadas de ventas del año que dinamiza el mercado global.



Se analizaron 1,1 millones de menciones digitales en toda la región, en tanto que en Colombia se monitorearon 77.000. Los estudiados están entre 15 y 54 años.

Se encontró que en Colombia, el 76 por ciento de la participación en las conversaciones digitales están concentrados en personas entre 18 y 34 años.



Los sujetos son los influenciadores que más impulsan las conversaciones digitales. El promedio regional fue del 65 por ciento, en tanto que en Colombia fue 71 por ciento, en México, 54 por ciento; en Argentina, 81 por ciento, y en España, 53 por ciento.



LOS TIPOS DE INFLUENCIADORES



1. Cápitan

Es el mejor embajador de una marca. Ha construido una fuerte autoridad en su campo, basada en credibilidad. Sus mensa- jes son comentados y compartidos.



2. Héroe

Es aquel que tiene una lista de contactos muy grande y en múltiples formas. Sabe que es una persona muy reconocida.



3. Compartidor



Distribuye y amplifica información a través de diversas plataformas. Pocas veces crea contenido propio.



4. Buscador

Es siempre el primero en utilizar una nueva plataforma. Está constantemente en la búsqueda de nuevas tendencias. Se convierte en el ‘hub’ de la industria.