Las multas que se han impuesto por violación de datos personales

La Superintendencia de Industria y Comercio ha impuesto desde el año 2010, un total de 619 multas por un valor superior a los $21.000 millones de pesos, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control del régimen de protección de datos personales.



Los incumplimientos más reiterados, y que representan la mayor parte de las sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio, se refieren a violaciones del habeas data financiero previsto en la Ley 1266 de 2008.



Cerca del 80% de las sanciones impuestas por la Superindustria se relacionan con violaciones del habeas data financiero por reportes a centrales de riesgo que no corresponden con la realidad; no actualización oportuna de información y por no avisar al deudor antes de hacer el reporte a las centrales de riesgo.



También constituyen infracciones del régimen de habeas data la utilización de información de personas con fines de mercadeo sin la autorización del titular; las fallas en la seguridad de la información que dan lugar a la divulgación de los datos en Internet, incluso de datos sensibles; y el hurto y/o pérdida de la información contenida en bases de datos, entre otras.



Adicionalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ha impartido 1094 órdenes para que se corrijan, actualicen o eliminen datos en las bases de datos de las empresas y de esta manera generar un impacto directo e inmediato en beneficio del ciudadano.