Tras adquirir Pollos Bucanero, Cargill alista más inversiones

La firma Cargill completó seis meses de haber logrado su más grande inversión en Colombia, al comprar Pollos Bucanero, pero no se quedará quieta. Así lo dio a conocer David MacLennan, CEO de la compañía a nivel mundial, quien dialogó con Portafolio en su paso por Colombia esta semana.

¿Cómo está el panorama de la firma hoy, en Colombia y en la región?



En el país es muy bueno. Hace poco hicimos nuestra primera inversión grande, pero llevamos casi 50 años de operación en el negocio de los alimentos para animales; además, está nuestra línea avícola, que consolidamos hace 6 meses con la compra de Pollos Bucanero.



En la región también es favorable el panorama, sobre todo en Brasil que es nuestro segundo país de mayores inversiones después de Estados Unidos. También, estamos en el negocio de alimentos para peces en Chile y en camino hacia Perú y Centroamérica, específicamente en México.



¿Qué se viene en Colombia tras la compra de Pollos Bucanero?



Colombia es un gran país para seguir creciendo y Bucanero es nuestro primer paso. Aun cuando llevamos casi cinco décadas, ahora tenemos esta gran adquisición, que incluso yo la llamo un hito para la compañía, y no será el único; somos muy optimistas con el país.



En cuanto al plan crecimiento y estrategia que se viene, está, en particular, en el negocio avícola, en el cual queremos convertirnos en un gran jugador y fortalecernos en los años 2018 y 2019. Asimismo, en nutrición animal a través de Provimi, que es una línea de premezclas.



¿Cómo ve el país para invertir en medio de la coyuntura actual?



Se lo digo así: Si no creyéramos en Colombia, no habríamos hecho tremenda inversión con Bucanero, además de que fue un negocio que preparamos por dos años y en el que actualmente tenemos mucha gente trabajando.



Esta no fue una decisión que hicimos a la ligera; acá seguiremos por mucho tiempo, al igual que en Latinoamérica.



¿Cuánto invertirán?



Nuestras inversiones en lo que viene superarán los cientos de miles de dólares en años venideros. Así, nuestra meta financiera es de unos US$500 millones para los próximos años en Colombia.



¿Esperan mejorar su participación de mercado?



No nos gusta hablar de eso, sino de cuánto invertiremos, cómo será la retribución, si es a mediano o largo plazo, si podemos hacer nuestro trabajo seguro, etc. Eso sí, queremos ser líderes de mercado y ser reconocidos como uno de los mejores empleadores, pero también estar entre los primeros del mercado avícola.



A futuro, ¿estarían interesados en negocios financieros o nuevas adquisiciones?



En los primeros, definitivamente no volveremos a ello. Nuestro foco definitivo es la agricultura y la nutrición. En cuanto a fusiones, tenemos una en marcha en el Reino Unido. Y en lo relacionado con adquisiciones, sí efectuaremos muchas más en Colombia en los nichos de los que ya hemos hablado. En Cargill tenemos bien definidos nuestros focos.



¿Cómo cambia el negocio en el país con la compra de Bucanero?



Estamos muy felices con el talento que adquirimos. Tenemos 5.000 personas trabajando con nosotros en Bucanero y continuaremos creciendo y usando las habilidades de ambas marcas para consolidarnos. El plus que Cargill le da a Bucanero es que tenemos procesos muy fuertes de recursos humanos; es uno de los principales valores que añadimos para tener más colombianos en el negocio, pero también con la posibilidad de mandarlos a otros países.



Conocemos la industria avícola en el mundo y podemos compartir buenas prácticas y seguridad, entre otras cosas.



Y para Cargill ¿cuál será ese plus?



Con la compra de Pollos Becanero, lograremos establecernos en el negocio avícola, además de que se convierte en una extensión geográfica para nosotros.



Al hacer una compra como la que realizamos, aumentamos nuestro conocimiento del país y del mercado, de cara a las futuras inversiones.