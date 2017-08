Las nuevas reglas de juego para ciclomotores que debe conocer

Ciclomotores, motocarros, tricimotos y cuadriciclos son los cuatro nuevos conceptos que entraron al sistema de transporte legalizados en el país.



Y es que la Superintendencia Financiera de Colombia –por mandato del Ministerio de Transporte–, añadió estos vehículos a la tabla de tarifas comerciales del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).



De este modo, los nuevos integrantes de la familia automotriz tendrán que ponerse al día en materia de seguros, cuyo valor será de por lo menos $153.949, siendo este el caso más económico y que aplica exclusivamente para los ciclomotores.



Por su parte, las otras tres tipologías anexadas por la Súper a la lista tendrán una tarifa total de $463.052, que es la misma que actualmente pagan las motos de más de 200 centímetros cúbicos.

Comparación con las motos

Lo anterior responde a la política del Mintransporte que, desde un principio, determinó que el pago de estos dineros no podría ser superior al que hoy cancelan las motocicletas, y que en la resolución se especificó que no se trata de dos vehículos iguales.



Alejandro Maya, viceministro de Transporte, fue enfático al señalar que “la reglamentación, es decir, la expedición del Soat y la licencia de tránsito, no les aplicará a aquellos que hayan sido importados, ni tampoco a los que se fabricaron antes del 2 de febrero del 2017, que fue cuando entró en vigencia la resolución inicial”.



Igualmente, como lo detalla el Viceministro, la reglamentación dejó en firme que estos vehículos también tendrán que portar la licencia de tránsito y la matrícula de propiedad, las cuales comenzaron a solicitar las autoridades desde el pasado jueves.



Sumado a lo anterior, es importante destacar que la cartera en mención viene ultimando los detalles para la reglamentación de las bicicletas con motor, que son usadas como transporte público.