Bogotá se alista para una jornada más del ‘Día sin carro y sin moto’. Para quienes estén pensando en ‘desempolvar’ su bicicleta para movilizarse este jueves, la Alcaldía de la ciudad habilitó 42 kilómetros de calzada completa (tipo ciclovía), 33 kilómetros de carril segregado (compartido para bicicletas y otros vehículos) y 11 kilómetros de cicloruta.



De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la idea de la jornada es incentivar el uso de la bicicleta, así como el del transporte público que extenderá su oferta y personal para atender la demanda de usuarios entre las 5 de la mañana y las 7:30 de la noche de este jueves, horario en el que transcurrirá la jornada.



TransMilenio, por ejemplo, extenderá las horas pico, tendrá personal adicional en los ingresos al sistema, y operará el 100 % de su flota disponible con 2.292 móviles articulados, biarticulados, duales y alimentadores.



Así mismo, cerca de 6.000 buses del Sitp operarán ese día para brindar cobertura a los usuarios durante la jornada. La Alcaldía Mayor estima un incremento de usuarios cercano al 20% en este sistema.



Además, la ciudad contará con unos 40 mil taxis disponibles, de los cuales el 80 por ciento ya cuentan con aplicaciones como Easy Taxi y Tappsi, entre otras.



Para Ernesto Sandoval, representante de las taxistas en Fenalco Bogotá, esta jornada es una gran oportunidad para que los taxistas les demuestren a los ciudadanos que cuentan con una alta calidad de servicio al usuario.



Sin embargo, si ninguno de estos medios de transporte satisfacen sus necesidades, empresas como Uber, y Tappsi tienen lista una oferta para que pueda movilizarse y disfrutar sin afanes de esta jornada tradicional, que se popularizó desde el año 2000.



UBER: TARIFA ANTICIPADA Y RECOGEN SU BICICLETA



A pesar de que Uber no contará con sus servicios de UberX y UberPool, ya que todos los vehículos particulares dejarán de circular, la empresa diseñó un plan para no quedarse por fuera de esta jornada y contribuir con la movilización de los bogotanos.



La empresa aprovechará este día para lanzar en su aplicación la ‘Tarifa Anticipada’, la cual, como su nombre lo indica le mostrará el costo del trayecto con anterioridad para que evalúe si decide tomarlo o no.



“Sin matemáticas complicadas ni sorpresas. La tarifa por adelantado tiene en cuenta factores que usualmente afectan y aumentan el costo de un viaje, incluyendo cuántas personas están solicitando un Uber al mismo tiempo, la distancia del viaje, entre otros. Es previsible que este jueves las tarifas sean altas debido a las restricciones del ‘Día Sin Carro’, por la alta demanda y poca oferta. Si escoges pagar en efectivo, asegúrate de tener suficiente para cubrir la tarifa que te indica la app”, señaló Uber.



Así mismo, a través de UberBici, los usuarios que en la mañana lleven su bicicleta a su destino, pero teman regresar a casa en el mismo medio, podrán utilizar, después de las 7:30 p.m. este servicio, el cual consiste en que un conductor lo recoja con su bicicleta.



Sin embargo, este servicio estará sujeto a la disponibilidad de vehículos.



Además, para quienes compartan un carro con el servicio de UberBlack (el único disponible de la aplicación), la empresa regalará un árbol, como símbolo de contribución al medio ambiente.



“Nos hemos unido con la Fundación Red De Árboles para sembrar un árbol por cada viaje de tarifa compartida que hagan los usuarios de Uber durante la jornada del ‘Día Sin Carro’”, indicó la empresa.



CON TAPPSI PODRÁ GANARSE UNA BICICLETA



Quien también tiene lista una estrategia para esta jornada es la aplicación Tappsi, que en el ‘Día sin Carro’ regalará una bicicleta, que los usuarios podrán ir armando a medida que se van acumulando carreras.



Actualmente la app está implementando una funcionalidad, que de forma automática de le asigna las carreras al conductor, lo que duplicará el número de carreras aceptadas, a que hoy por hoy, el taxista debe hacerlo manualmente.



Esta estrategia de aumentar la capacidad de responder a la demanda a través de una nueva herramienta de automatización se pondrá en marcha este jueves.