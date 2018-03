Las tiendas de barrio se integran a la red de la aplicación Tpaga

Más de 150 puntos de comercios, incluidas tiendas y restaurantes, se han integrado a la billetera móvil Tpaga, que avanza en la expansión de su servicio.



Andrés Gutiérrez, fundador de la aplicación, al lado de Juan Salcedo –ambos creadores también de Tapssi–, dice que han sido muy interesantes los avances del emprendimiento que apuesta por una formalización de la economía.



El empresarios destaca especialmente la experiencia de las tiendas que tradicionalmente están acostumbradas a recibir efectivo en sus establecimientos.



“Hemos encontrado una fórmula a través de códigos QR para permitir a este tipo de comercio que no está bancarizado, recibir pagos electrónicos. Es la primera vez en Colombia que una tienda de barrio puede hacer eso”, comenta.



Hasta el momento Tpaga está en cuatro ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.



Los usuarios activos, que hacen por lo menos dos transacciones al mes, hoy son 10.000, con aumentos del 40% mes a mes, afirma Andrés Gutiérrez, al hacer un balance sobre la operación de esta aplicación, que surgió a partir de las necesidades que identificaron una vez se desarrolló Tappsi.



“Una de las problemáticas que existía era que las personas no podían pagarle al taxista con tarjeta de crédito y la única manera era manejar el efectivo. Creamos una billetera móvil como una forma de que los conductores pudieran recibir pagos electrónicos.

Después, nos dimos cuenta que no solo eran los taxistas, que eran mensajeros, conductores de camión y casi el 70% de la población del país que no tiene cuenta de ahorros, que no tiene tarjeta de crédito pero que sí tiene celular y eso se podía aprovechar”, explica el empresario.



En últimas, Tpaga es una billetera móvil que se descarga, que permite recibir dinero y lo más importante permite hacer pagos de forma rápida y eficiente.



Las recargas de celular, los servicios públicos y hasta el abastecimiento de combustible se puede hacer con este sistema.



Recientemente, revela Andrés Gutiérrez, se vinculó a Tpaga la cadena de calzado Spring Step.



Por su parte, algunos de los clientes que cancelar a sus colaboradores por el sistema de Tpaga son Packen (considerado el Uber de los camiones de carga), Loading Express, Frutapp, Masglo Mi Aguila y Tappsi.



Igualmente, utilizan está plataforma tecnológica Auto Taxi y Taxis Verdes, empresas de radiofrecuencia de taxis, por mencionar algunas.