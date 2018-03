Las ventas externas a África y Asia crecieron 21,5% en 2017

Hace unas décadas era inimaginable encontrar dulces colombianos en África o productos ‘made in Colombia’ en Yemen, Omán o Turkmenistán. Hoy en día, los bienes nacionales ya llegan a 52 de los 54 países africanos y a 49 destinos en Asia. En términos de valores -sin contar los bienes minero-energéticos-, las exportaciones hacia esos dos continentes crecieron en promedio 21,5%, comparado a lo realizado en el 2016, al alcanzar US$1.211 millones en Asia y US$84,1 millones en África, según cifras del Dane, extraídas por ProColombia.



(Lea: Parlamentarios europeos visitarán Colombia para hacer balance de acuerdo comercial)

De acuerdo con Felipe Jaramillo, presidente de ProColombia, “si bien el mercado interno es muy atractivo y dinámico para cualquier empresario, exportar abre las puertas para crecer, para expandirse y ser más competitivo con una oferta de valor agregado y que genere mayores utilidades. Se trata de diversificar el riesgo de operar en un solo mercado. Nos falta camino por recorrer para consolidar la cultura exportadora, pero hoy son más los empresarios que entienden que la internacionalización es la mejor escuela de competitividad y productividad”.



(Lea: La India de Modi está en camino de superar a China en crecimiento)



El informe de esta entidad señala que “Colombia va por buen camino para lograr ese propósito (de diversificar mercados y oferta). En 2010, las exportaciones no mineras superiores a US$10.000 millones llegaron a un total de 153 países, mientras que en 2017 llegaron a 179 destinos. Hoy el 80% de las exportaciones no mineras se concentra en 17 países, mientras que hace unos años la dependencia de países vecinos por ejemplo, era mayor”.



Es así como los principales destinos de las exportaciones no minero-energéticas a África fueron a Costa de Marfil y Marruecos con un crecimiento de 43,5% y 297,6%, respectivamente, con relación a 2016, mientras que en 2017 a Asia fueron Japón, China y Corea del Sur con aumentos de 6%, 44,6 y 9,1% respectivamente con respecto al año inmediatamente anterior.



En 2017, las ventas externas a Costa de Marfil fueron por US$14,7 millones y a Marruecos llegaron a US$12,1 millones. En lo que a Asia se refiere, las exportaciones no mineras que llegaron a Japón alcanzaron los US$358,5 millones, a China US$220,1 millones y a Corea del Sur US$200,8 millones.



“Conscientes de los avances, pero también de que aún hay camino por recorrer, varias empresas nacionales están conquistando países que en el pasado eran considerados remotos para la oferta exportadora colombiana, tales como Albania, Etiopía, Nueva Guinea, Malasia, Corea del Sur y Taiwán”, reza el documento.



CASOS EMPRESARIALES



Con sede en Medellín y fundada en septiembre de 2003, Speed Solutions se dedica al diseño, desarrollo y producción de Sistemas de automatización y Control de Combustibles, hardware y software, como dispensadores de combustible para estaciones de servicio públicas e industriales y computadores de flujo industriales, entre otros equipos.



En el 2012, Speed Solutions decidió dar el paso hacia la internacionalización y hoy exporta a casi 20 países. Los principales destinos son Perú y México, pero sus productos también llegan a países como Albania, Trinidad y Tobago, Haití y Canadá. Por ejemplo, en 2017 las exportaciones a Albania fueron cercanas a los 60.000 dólares. “Nuestras exportaciones representan el 22% de las ventas totales de la compañía. En el 2016, exportamos más de 260.000 dólares en hardware y 66.000 dólares en software a cerca de 20 países”, explicó Claudia Espinal, directora internacional de Ventas y Mercadeo de Speed Solutions.



Un caso similar es el de Penagos Hermanos, compañía colombiana fabricante de maquinaria agrícola que le facilita la vida a caficultores en todo el mundo.



En 2016, sus exportaciones a África alcanzaron los US$1,3 millones y a Asia los US$500.000. A través de un modelo de negocio basado en la asociatividad y que incluye trabajo con distribuidores locales y alianzas con organizaciones como la Fundación Bill y Melinda Gates o la Fundación Rockefeller (Winrock International), hoy sus equipos llegan a más de 40 países en los cinco continentes. La compañía ha logrado consolidarse con caficultores de países como Nueva Guinea, Etiopía y Myanmar. “Nuestros equipos facilitan el ahorro del agua, por eso nuestro posicionamiento es tan fuerte. Además, en el mundo ya no hay facilidad de mano de obra para recoger los cafés. Por eso creamos una nueva tecnología que separa los granos verdes de los maduros y aquí se ahorra en mano de obra más o menos un 25% de los costos totales”, indicó Claudia Penagos, gerente de Relaciones Corporativas de Penagos Hermanos. Para incentivar la diversficación de mercados, ProColombia organizará la Macrorrueda 70 de negocios, del 20 al 22 de marzo en Bogotá con 1.000 compradores de 50 países y 2.000 exportadores.