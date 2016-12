La publicación inglesa Business of Fashion incluyó a Alex Zielcke, CEO de Le Collezioni, dentro de las 500 personas más influyentes de la industria de la moda, destaca el liderazgo del empresario barranquillero en el segmento del retail y su trayectoria, “de 20 años operando franquicias de marcas globales de lujo como Ermenegildo Zegna, Salvatore Ferragamo, Hackett London, o Michael Kors y vendiendo, a través de las tiendas Le Collezioni, marcas como Valentino, Corneliani, Etro, Dsquared2, Just Cavalli, Pinko, Red Valentino, Harmont & Blaine, Santoni y Church’s”.



Business Of Fashion agrega que Zielcke está impulsando el portafolio de marcas en centros comerciales y distritos de compras en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena, a la vez que está iniciando su propio canal de e-commerce.



“Las tiendas Le Collezioni tienen el espacio para la moda urbana de lujo que hará el cambio generacional basado en las tendencias de la moda de hoy”, concluye la revista que tiene a la top model Kate Moss en su portada.



“Para mi es motivo de orgullo haber sido seleccionado dentro de las 500 personas más influyentes de la moda global, por parte de la revista especializada Business of Fashion. Es un reconocimiento al esfuerzo que hemos realizado, desde 1995, por traer la moda del lujo del mundo y ponerla a disposición del consumidor colombiano”, explica Alex Zielcke, CEO de Le Collezioni.



El empresario agrega que estar en este listado, “te abre puertas con nuevos socios comerciales que queramos integrar en el futuro a nuestro exclusivo clúster de marcas que ofrecemos en Colombia a precios internacionales”.



Los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana, Dean y Dan Caten, la directora de la revista Vogue U.S., Anna Wintour y la cantante Beyoncé son algunos de los nombres que figuran en este listado. Además de Alex Zielcke, otros colombianos que aparecen clasificados son los diseñadores Haider Ackermann y Edgardo Osorio.



“Este es el cuarto año consecutivo que hemos celebrado la gala BoF 500 y cada año quedo sorprendido con increíble energía que se siente cuando tienes tantas personas tan talentosas”, dijo Imran Amed, editor de Business of Fashion.