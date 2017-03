Al cierre de esta edición se supo que la licitación para entregar la administración del recurso que pagan los ganaderos, la parafiscalidad, se aplazó por 15 días más.

Como razones, a última hora de la tarde de este lunes, se expusieron la infinidad de preguntas sin respuesta que tienen los futuros proponentes y el público en general que remitió sus cuestionamientos sobre una prelicitación que se dio a conocer previamente por el Ministerio de Agricultura.



(Lea: Multa con cerca de 3.000 millones de pesos al 'cartel del ganado')



Pese a lo anterior, alianzas de todos los tipos, no concebidas en otros tiempos por diversas razones son las que entran en franca lid por la administración de la parafiscalidad ganadera, cuya licitación abrirá esta semana el Ministerio de Agricultura.

El monto es de bastante interés, pues se trata de 87.014 millones de pesos, el recaudo estimado para el año pasado, según reporte de la cartera agraria.



Del total del recaudo, el administrador se queda con el 5 por ciento como parte de su negocio. Al cierre de este lunes se supo cómo se organizaron para licitar.



Vale la pena anotar que en Colombia funcionan no menos de 80 gremios relacionados con el sector ganadero, pero solo seis estarán en la puja.



Por un lado está la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), el anterior administrador, al que el Gobierno intervino en diciembre del 2015 por denuncias de irregularidades en el manejo de los recursos. Hoy, Fedegán es presidida por José Félix Lafaurie.



También está una alianza conformada por la Nueva Federación de Ganaderos (NFG), la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas de Colombia (Unaga) y la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac). Esta involucra los nombres de Alfredo García Burgos, Ricardo Sánchez y Carlos Estefan, respectivamente.



Por último, este fin de semana se concretó al alianza entre la Confederación Nacional de Ganaderos (Confegán), administrada por Argemiro Burbano, y la Unión Colombiana de Criadores de Cebú Lechero y sus Cruces (Ucebul), al mando del médico veterinario Óscar Fajardo.



Hoy, la parafiscalidad ganadera estás en manos de Ministerio de Agricultura a través de la entidad financiera Fiduagraria, una filial del Banco Agrario.



Se supo que un nuevo contrato se buscaría eliminar las cláusulas ‘leoninas’ que no dan margen para la intervención de las autoridades judiciales y de vigilancia y control, pues, al parecer, el que estuvo vigente se mantuvo ‘blindado’ para que no pudiera intervenirse.

Alfredo García Burgos, presidente de la NFG indicó que su gremio y aliados están listos para participar en la licitación y está haciendo lo posible para ser el escogido por el Ministerio de Agricultura.



“El aplazamiento que nos notificaron ayer en la tarde nos favorece mucho más para lograr la mejor propuesta que pueda presentar gremio alguno”, comentó García.

Por su parte, Argemiro Burbano, de Confegán, dijo también estar preparado para asumir el reto de administrar el fondo, de la mano de su aliado, Ucebul. Sin embargo, el dirigente hizo algunos reparos al uso que ha venido dándose a estos dineros, pues –dijo– solo se han mostrado las acciones de la vacunación antiaftosa.



Propuso, por ejemplo, que la misma parafiscalidad apoye a estructurar los proyectos productivos de los pequeños productores, con el fin de incrementar el hato del país, pues destacó que solo en la formulación de los proyectos se gastan hasta el 10 por cieno de los recursos que van a solicitar como crédito agropecuario.



Es un aporte en dinero de los ganaderos



La Cuota de Fomento Ganadero y Lechero la pagan las personas naturales o jurídicas que produzcan carne y/o leche; no la pagan las cooperativas lecheras, pero pueden decidir hacerlo.



Se paga el 0,75 por ciento sobre el precio del litro de leche vendida por el productor y el equivalente al 75 por ciento de un salario diario mínimo legal por cabeza de ganado al momento del sacrificio.



La cuota la recaudan las plantas de sacrificio y las personas naturales o jurídicas que compren leche cruda al productor.



Según Fedegán, las contribuciones parafiscales no son impuestos, pero se asemejan a ellos en que son de origen legal, son obligatorias y se diferencian de ellos en que obligan solamente a un sector de la población.



Por delegación del Estado, son administradas por el sector que las aporta y tienen destinación específica en beneficio del sector que las aporta. La parafiscalidad en la ganadería fue creada por la Ley 89 de 1993 y solo la aporta el sector ganadero.