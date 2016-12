Este, ha sido un año de buenas noticias para Arturo Calle. Su compañía cumplió 50 años en el mercado y ahora pasó de ser el quinto líder empresarial con mejor reputación a ser el primero.



La compañía no solo sigue creciendo, sino que le ha apostado a nuevas inversiones en otros países. Por eso es que abrirá su primera tienda en Guatemala con una inversión de US$ 1,5 millones, configurándose como la cuarta de la marca en Centroamérica.



Asimismo, Calle fue igualmente nombrado por parte de directores de comunicación y líderes de opinión como el líder número uno. Contrario opinan los periodistas económicos que lo postulan en el tercer lugar y ponen en primer lugar al empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo.



Por otro lado, mientras que el creador de la marca de ropa masculina, Arturo Calle, se configuró como líder; Carlos Raúl Yepes, que estaba en primer lugar en el ranking del 2015, pasó a ocupar el séptimo lugar en el 2016.

La pérdida de su posición es porque, después de 22 años en el Grupo Bancolombia, renunció a su presidencia en marzo de este año.

Su renuncia, según él, fue porque el cargo lo estaba “desgastando físicamente” y porque estaba sacrificando el tiempo con su familia y el personal por el banco. “Empezaron mis enfermedades y a la tercera vez que me ingresaron a la clínica el año pasado, mi hija mayor me escribió una carta (en septiembre de 2015), en la que me decía que quería que la viera graduar, casar, pero que mis actos y cómo estaba asumiendo mis responsabilidades, no iba a lograrlo. Eso me dolió mucho y decidí tomar una decisión”, explicó Yepes después de su renuncia en marzo de este año.

Otro de los líderes que repuntó fue Luis Carlos Sarmiento Angulo, presidente de la ‘holding’ Grupo Aval y nombrado por la revista Forbes como una de las personas más ricas de Colombia, pues pasó del tercero al segundo lugar en la lista.



El Grupo, que este año renovó su imagen y reportó una utilidad neta por $1,3 billones al cierre del primer semestre del 2016 y registró participaciones en el mercado del 26 % en cartera neta y 26,6% sobre depósitos.

El tercer lugar de este año en el ranking generalfue para David Bojanini, presidente del Grupo Sura, quien también escaló tres posiciones respecto al año pasado y ocupó el segundo lugar en la lista postulada por los directores de comunicación y los líderes de opinión.



El Grupo Sura, que adquirió la totalidad de seguros Royal & Sun Alliance (RSA), espera facurar cerca de $15 billones en el 2017, frente a los ingresos por $7,7 billones que facturó el año pasado.

Otro de los casos que llamó la atención fue el de Carlos Mario Giraldo, presidente del Grupo Éxito, quien escaló del octavo al cuarto lugar este año.



Grupo Éxito promete seguir en crecimiento, pues para junio de este año, por ejemplo, reportaron ventas por $36,3 billones cuando el año pasado registraron tan solo $6,04 billones –antes de incluir la operación de sus filiales en Brasil y en Argentina.

Los aspectos en común de los tres primeros líderes fueron los cambios, inversiones y adquisiciones que los convirtieron en los líderes empresariales con mejor reputación en el país.