Líderes de firmas del país empezarán a ser reconocidos

Un objetivo permanente en las organizaciones es definir una estrategia que haga posible, año tras año, alcanzar e interiorizar su visión. ¿Cómo alcanzarlo? La respuesta a esta pregunta es el gran desafío de los líderes, principales actores en la articulación de los equipos para lograr la contribución de las personas al logro de dicho objetivo.



Por esta razón, es fundamental contar con líderes capaces, que puedan afrontar la realidad de las compañías y que orienten a sus equipos de trabajo hacia la innovación, la productividad y el bienestar colectivo.



People’s Voice S.A.S. se ha propuesto desarrollar una iniciativa que hoy es una realidad y que han llamado Great People Leader. La firma de investigación y consultoría, que tiene como propósito ayudar a las organizaciones a convertir sus datos en un activo estratégico que les permita crear valor de forma significativa, ha representado a Great Place to Work Institute en el país por quince años. La metodología que implementa para la valoración del ambiente laboral de las organizaciones le posibilitado identificar resultados sobresalientes, muy sobresalientes y excelentes, asociados al desempeño de líderes en más de 500 empresas.



Estos hallazgos los impulsó a hacer un reconocimiento especial a dichos dirigentes, pues son referentes de todos aquellos que trabajan por una Colombia más competitiva e incluyente.



En palabras del director Ejecutivo de People’s Voice, Jaime Urquijo, “Great People Leader es una iniciativa que nace con el ánimo de reconocer a aquellos líderes que, desde el ámbito organizacional, han logrado conseguir resultados que crean valor social y económico significativo y que con sus contribuciones hacen de Colombia un mejor país”.



El proyecto fue presentado ayer en las instalaciones del Club el Nogal, dentro del marco del evento de entrega de reconocimientos a ‘Los mejores lugares para trabajar en Colombia 2017’. En presencia de presidentes, líderes de recursos humanos y colaboradores de las compañías reconocidas por Great Place to Work en Colombia, People’s Voice hizo el lanzamiento oficial de la iniciativa.



Estos líderes serán identificados de forma recurrente, en la medida en que sus organizaciones realicen algún proceso de valoración con la firma y sus resultados se mantengan en los rangos superiores.



Para el caso del primer grupo de líderes reconocidos, se tuvieron en cuenta aquellas compañías que han valorado su ambiente laboral a través de la metodología de Great Place to Work Institute y se reconoció a aquellos cuyos resultados, dados por las valoraciones hechas por sus equipos de trabajo, han sido calificados como sobresalientes, muy sobresalientes o excelentes en al menos tres oportunidades. En el caso de gerentes generales y líderes de gestión humana, se identificaron aquellos que han estado al frente de entidades, organizaciones o empresas que en al menos tres o más oportunidades alcanzaron un estadio de valoración sobresaliente, muy sobresaliente o excelente en cuanto a su ambiente laboral.



Este reconocimiento impulsará a los líderes honrados con esta distinción y a otros a tener un desempeño aún mejor, con el efecto positivo que esto conlleva para Colombia. Asimismo, su visibilidad en el país fortalecerá la capacidad de atracción de las organizaciones para las que estos prestan sus servicios.



Para hacer público el reconocimiento y resaltar el perfil de cada uno de los líderes, la firma publicará continuamente en la página oficial de la iniciativa (www.greatpeopleleader.co) la lista de líderes que han alcanzado este logro tan importante.