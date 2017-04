Ahora se podrá apostar en bares, hoteles y restaurantes

Archivo particular

Juan Andrés Carreño, presidente de Asojuegos, explica las clases de apuestas virtuales y on line que comenzarán a operar en el país en los próximos meses, lo que convierte a Colombia en la primera nación suramericana en permitirlo.



El dirigente gremial dio a conocer a Portafolio.co que Coljuegos autorizó en un principio tres modalidades, las apuestas por Internet; las máquinas en ruta (máquinas tragamonedas que ahora podrán estar en hoteles, restaurantes, bares y otro tipo de establecimientos de comercio), así como apuestas sobre juegos deportivos virtuales (juegos virtuales: tenis, fútbol, baloncesto, atletismo y carreras motos, carros, perros y caballos).



Con la apuesta on line, la cual ha operado en el país de manera ilegal, Carreño afirma que desde ahora cualquier empresa que quiera ofrecer estos servicios, podrá pedir la licencia para obtener los derechos de explotación, al mismo tiempo que tendrá que pagar impuestos. “Lo único que tienen que hacer las compañías es cumplir con una serie de requisitos jurídicos, financieros y técnicos”, agrega Carreño.



Coljuegos también reglamentó lo que se llaman juegos virtuales, que son plataformas electrónicas que se van a instalar en hoteles, restaurantes y bares, desde las cuales se puede apostar a competencias o partidos virtuales. La mecánica consiste en que la máquina genera competencias en fútbol, atletismo, hípica y otros deportes, y la gente apuesta a ese partido o campeonato virtual. “Estos sitios tendrán que llenar una serie de requisitos para poder operar esta clase de apuestas”, añade el directivo.



También estará la modalidad de SportsBook, que consiste en bares de deportes únicos, en los cuales la gente podrá apostar a eventos deportivos en tiempo real a medida que se vayan desarrollando. Estos sitios tendrán espacios para apostar, para jugar, informarse y consumir cualquier tipo de bebidas.



Carreño explica que estas clases de apuestas serán un dinamizador de la economía que van a generar nuevos negocios, empleos y tributos para el sector salud de la nación, al cual las apuestas le aportan unos 1,5 billones de pesos al año actualmente.



El directivo de Asojuegos opina que también se debe expedir una normatividad para que las plataformas on line que operan en el país sin los permisos respectivos sean bloqueadas, ya que perjudicarán la libre competencia.



Además si estas trasnacionales de los juegos online quieren entrar al país a operar legalmente, deberían de pagar una especie de sanción económica por todo el tiempo que han operado sin generarle ingresos a la nación.



En Colombia históricamente han funcionado tres subsectores de apuestas: las permanentes y loterías, los juegos localizados como casinos y salas tragamonedas, y los juegos novedosos como baloto y Super Astro Millonario.