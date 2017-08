WPlay.co trae las apuestas deportivas ‘online’ al país

El pasado 28 de junio del presente año, Coljuegos y WPlay.co firmaron el contrato No C1422 de 2017, el primero en Colombia que daría la autorización a una empresa de operar apuestas deportivas por internet en el país, e incluye más de 50 disciplinas y un promedio de 1.00 eventos diarios en todo el mundo.



El tema es clave para el sector, ya que, según un estudio realizado por Coljuegos con el Centro Nacional de Consultoría, el Estado recibe cerca de $1,6 billones de pesos por derechos de explotación del sector de los juegos de suerte y azar, monto que se espera aumente notoriamente con la reglamentación de las apuestas por internet.



Aunque en varias oportunidades han sido anunciados este tipo de apuestas, WPlay.co ya está en operación. Juan B Pérez Hidalgo, presidente de Coljuegos, sostuvo recientemente que la idea del Gobierno es “que la gente tenga plataformas legales donde haya garantía de que se le va a pagar el premio, porque si apuesta plata en unas que no estén autorizadas por Coljuegos, corre el riesgo de perderla”.



A partir de la firma de este contrato, se espera que la confiabilidad en las apuestas deportivas a través de internet aumenten, que los usuarios sean conscientes de que deben jugar en portales que cuenten con contrato de operación y que actualmente el único sitio web de apuestas online en eventos reales deportivos autorizado en Colombia es Wplay.co, por lo tanto, las apuestas realizadas en portales diferentes no cuentan con autorización de Coljuegos.



Entre los objetivos de WPlay.co está promover la actividad principal de su portal como una actividad de ocio y entretenimiento, y así poder aportar a la prevención de la ludopatía, razón por la que el sitio web fue diseñado pensando en las necesidades de sus usuarios, permitiéndoles manejar su cuenta personal.



La plataforma posee una ventana disponible llamada “Autoexclusión”, que le permite al jugador mantener una regulación tanto en las apuestas que realice, como en el tiempo que permanece en la misma. Si un usuario desea disminuir alguno de los límites, sea de apuestas o de tiempo, la plataforma realizará la aplicación de manera inmediata, pero si, por el contrario, desea aumentar alguno de los límites este cambio se aplicará en las 72 horas siguientes y requerirá de una segunda confirmación por parte del área operativa de la compañía cuando haya transcurrido ese tiempo.



En WPlay.co se tiene a disposición del jugador una sección llamada “Juego Responsable” y en esta encontrará una serie de señales de alerta que puede responderse a sí mismo para saber sí puede estar teniendo problemas con el juego, dependiendo del resultado sobre las alertas mencionadas, se le recomienda ponerse en contacto con especialistas que puedan tratar una posible dependencia al juego.



“La plataforma WPlay.co fue desarrollada completamente por ingenieros colombianos, sostiene Julio César Tamayo, gerente de la compañía nacida en Medellín. La plataforma opera en una arquitectura flexible y moderna con los más altos estándares de seguridad en su desarrollo. Además, cuenta con un Certificado Tecnológico expedido por BMM Testlabs, el laboratorio independiente privado más antiguo y con más experiencia de pruebas de juego en el mundo. Aquila Global Group S.A.S es una sociedad innovadora y aunque la que la mayoría de sus aplicaciones son propias, tienen robustas API’s con las cuales se conectan con componentes de terceros de forma segura, ágil y estandarizada, lo cual les permite en corto tiempo habituar en su plataforma nuevos juegos y nuevas emociones para sus clientes.



WPlay.co cuenta además con una experiencia sin interrupciones, esto le proporciona sencillez a la navegación y flexibilidad sin límites gracias a la separación de capas de aplicación. Como lo expresa Robinson Hurtado, director de Tecnología “Nuestro lema es: sencillez, rapidez e innovación permanente”.