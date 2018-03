Locales desocupados, mal de algunos centros comerciales

En el mundo de los centros comerciales, el índice de desocupación o vacancia es clave en el análisis sobre la situación de la industria.



Por primera vez, Acecolombia, el gremio que los reúne, publica los datos al respecto y el resultado a nivel nacional es favorable: el año pasado fue de 9,3%, mientras que el de ocupación llegó a 90,7%.



Carlos Hernán Betancourt, director ejecutivo del gremio, explica que ese porcentaje es positivo porque demuestra que los comerciantes han ‘resistido’ las duras pruebas que el bajo consumo de los colombianos les ha impuesto, especialmente durante el 2017.



Con estos resultados los empresarios han mostrado confianza en que el panorama de las ventas va a mejorar, señala el dirigente.



Y si bien el promedio nacional está en los parámetros normales, al desagregar por ciudades, algunas de ellas muestran cifras que pueden ser preocupantes, teniendo en cuenta que el presidente de Acecolombia asegura que niveles de vacancia que superan el 15% no son favorables.



El caso más representativo entre los 140 centros comerciales censados en diversas regiones del país es Buenaventura que registra un 35,1% en sus centros comerciales. Siguen Neiva (33,8), Armenia (24,8%) y Valledupar (24,4%).



En Santa Marta también el nivel de inmuebles desocupados en sus centros comerciales está por encima de la media: 18,1%.



Mientras tanto, en las grandes ciudades este fenómeno de los inmuebles sin ocupar no es acentuado.



Por ejemplo, Bogotá y municipios como Chía, Sopó y Madrid tienen un índice de vacancia de 7,6%.



El porcentaje de desocupación de inmuebles en Barranquilla es del 7%, mientras que en Cali es del 11,4% y del 2,7% en Medellín. Por su parte, en Bucaramanga y en Cúcuta, llega a 7,6% y 3,6%.



Los niveles de desocupación más bajos están en los centros comerciales de Pasto (1,5%), Tunja (2%) y Villavicencio (2,6%), entre otros municipios.



LA EVOLUCIÓN



Respecto al ambiente para los negocios en esta industria, el director ejecutivo de Acecolombia, considera que todo indica que el sector empieza un nuevo ciclo caracterizado por el optimismo.



Señala que a lo largo del 2017 las ventas no fueron favorables y que noviembre y diciembre mostraron mejoría. Así las cosas, y en línea con indicadores que se han conocido en los últimos días, “se espera que el año sea mucho mejor para los operadores y comerciantes”, opina.



El año pasado se dieron 12 aperturas en 11 ciudades del país, lo cual deja al país con 228 centros comerciales, según las estadísticas de Acecolombia.



Al cierre del 2017, el país quedó con 5,3 millones de metros cuadrados de área comercial.



Si bien están en las previsiones la apertura de 25 nuevos proyectos, no se descarta que en realidad sean menos los que realmente entren en operación, dado que algunos presentan retrasos por diversas razones.



“Todavía caben centros comerciales y es bajo el concepto de la densidad y de la capacidad de gasto en las regiones que los desarrolladores están pendientes de las oportunidades”, aseveró Betancourt.



La aparición de marcas fuertes, interesadas en estar dentro de los centros comerciales sigue siendo una constante, tanto extranjeras como locales.



En ese sentido, cree que la llegada de Tostao, Smart Fit y Colore, por ejemplo, muestran que es negocio estar en esos espacios de comercio.



Para el experto, estos formatos de bajo costo confirman la importancia de la variedad en las ofertas para los visitantes, lo cual estimula las diversas categorías de productos y servicios.





