Los 5 factores que afectan la supervivencia de una franquicia

Aunque la modalidad de negocio de franquicia resulte exitosa, no se deben desconocer los riesgos y barreras que puedan afectar el desempeño del negocio, pues siempre estará expuesto a variables externas y factores internos que se deben optimizar, comenta Alexánder Hernández, gerente general de Azul Innovación.



Para Luis Felipe Jaramillo, presidente de la Cámara Colombiana de Franquicias, el 70% de estos negocios que se adquieren sobreviven más de cinco años, mientras que el 80% de los emprendimientos en el país mueren en su primer año.



A su turno, Hernández asegura que este fenómeno se debe tres razones: ventas insuficientes, escasez de procesos administrativos y falta de experiencia de los socios.

Lo anterior no implica que no existan riesgos asociados a las franquicias. Por ello, el experto enumera los factores que afectan la supervivencia de este tipo de negocio.



1 ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIAL: Las variables externas, tales como los aspectos económicos, legales y tributarios, pueden sellar el destino de un negocio basado en franquicias. Aspectos como la reciente Reforma Tributaria, la tasa de cambio, el costo de las materias primas, las reformas laborales, entre otros, pueden afectar la operación y la rentabilidad del negocio.

2 ‘KNOW HOW’: La insuficiente o mal ejecutada transmisión del know how, puede deteriorar el desempeño de la franquicia. Por ejemplo, procesos de capacitación y entrenamiento insuficientes o mal enfocados y no tener mecanismos claros para que ese conocimiento se lleve a la práctica. En este caso no solo puede llegar a ser a causa del franquiciante, sino del franquiciado por su falta de interés y compromiso.

3 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN: Operar un negocio con unas proyecciones financieras sin sustento, con ventas, ingresos y márgenes salidos de la realidad del mercado, manejar la empresa como su caja personal, faltar al pago de las regalías, gastar desbordadamente o, lo que es peor, gastar y costear subestimados, pueden ser factores de evidente alto riesgo para la sostenibilidad del negocio.

4 QUEDARSE EN LA ZONA DE CONFORT: Aunque la franquicia es un modelo probado, no quiere decir que todo esté hecho. El mercado exige constante movimiento, por lo cual se requiere leer las señales del mercado, adaptarse y responder a ellas de manera oportuna.





5 SELECCIÓN DE LA FRANQUICIA ADECUADA: Este es uno de los aspectos más críticos, pero a su vez el que menos se toma en cuenta dentro de los factores de éxito o fracaso de un negocio de franquicia.



No se trata solo de que la franquicia sea conocida, que esté al alcance de mis posibilidades de inversión o que esté en el campo de mi experiencia particular. El proceso de selección es más complejo de lo que parece. Por ejemplo, casi nunca se considera qué tanta afinidad tengo con un tipo de franquicia en particular a partir de mi perfil personal, comercial o profesional, y de esta manera entrar ganando desde el principio en este sector.





Por eso es importante asesorarse de expertos antes de seleccionar la franquicia más adecuada con el fin de tomar la decisión correcta y eliminar la mayor cantidad de riesgos.