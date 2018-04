Con amenazas, grupo de taxistas busca sabotear implementación de tabletas en Bogotá

Entre la incertidumbre y la polémica, avanza en Bogotá la implementación de las tabletas digitales para calcular las tarifas de carreras de taxis en la capital de la República.



Hasta el próximo 28 de mayo, los taxistas tienen plazo para migrar a este modelo de cobro. El proceso de transición de taxímetros a tabletas inteligentes inició el 28 de marzo y tardará 2 meses, según han estimado las autoridades distritales.



Aunque ya casi 40.000 vehículos cuentan con esta tecnología y puedan hacer sus ajustes de cobro de 7,4% por haber atendido el llamado a la implementación de las tabletas, aún hoy hay un amplio sector de este gremio que se rehúsa a hacer esta migración.



Incluso, algunos conductores y propietarios de taxis han utilizado herramientas jurídicas con el fin de evitar este cambio de modelo. No obstante, la Secretaría de Movilidad del Distrito sigue en firme al señalar que los vehículos que no instalen estos dispositivos en el plazo establecido se considerarán ilegales con las consecuencias que esto acarrea.



De acuerdo con varios miembros del gremio de ‘amarillos’, además del desconocimiento y de su improvisada implementación, este modelo les dejará pérdidas económicas incalculables.



Quienes se oponen a esta tecnología señalan que las tabletas no tienen un sistema de metrología que les garantice el cobro exacto de cada carrera y que el ajuste en el incremento de las tarifas es apenas un ‘paño de agua tibia’, que no los beneficiará en nada.



Para mañana miércoles 18 de abril está convocada una movilización de taxistas, propietarios y empresarios, en la que busca anular la reglamentación establecida para este cambio de modelo.



Pero mientras esto ocurre, en las calles las diferencias entre quienes decidieron dar el salto a la implementación y quienes se oponen se agudizan.



En audios conocidos en exclusiva por Portafolio.co se escucha cómo un conductor que se identifica como Manuel en un grupo de Whatsapp denominado 'Taxistas Bogotá' le cuenta a sus compañeros que tras una reunión el jueves pasado, le instalaron la tableta al vehículo que conduce y que fue elegido para probar esta tecnología (Escuche los audios).



En su mensaje, el conductor señala que una vez haya probado las tabletas les comentará cómo le fue y les compartirá videos de su ensayo.



Estos audios contienen lenguaje sensible.



Tras haber dicho esto, otros conductores envían audios con insultos y le dicen que por haber instalado esta tableta se expone a la furia de sus compañeros, ya que con lo que hizo lanzó por la borda todo el trabajo realizado para no acogerse a la medida.