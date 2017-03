El precio de la fiesta: ¿cuánto le cuesta asistir al Carnaval de Barranquilla?

Barranquilla recibirá al menos a 1'620.000 de personas para el Carnaval de esa ciudad. Esto significa no solo una oportunidad para todo el comercio, sino un movimiento cercano a los 60.000 millones de pesos.



(Lea: Carnaval de Barranquilla mueve unos $60.000 millones)



Los números, revelados por la Cámara de Comercio, dan una idea del dinero que entrará en la ciudad por cuenta del Carnaval, que contará con cerca de 40 eventos desde el 24 al 28 de febrero.



Como es de suponer los precios de los servicios ofrecidos durante esos cuatro días aumentaron, pero existen ofertas para todos los bolsillos. Portafolio.co se dio a la tarea de revisar los precios de pasajes y hoteles, los cuales en general muestran un descenso en la oferta.



HOSPEDAJE PARA TODOS LOS BOLSILLOS



La ocupación hotelera alcanzará durante el Carnaval casi un 100%. En total Barranquilla cuenta con más de 6.300 habitaciones distribuidas en 130 hoteles. “Hay estadía de todos los precios. En este momento se encuentran hoteles desde 100.000 pesos hasta un millón o dos millones de pesos”, explica Mario Muvdi, presidente de Cotelco.



“Estas habitaciones tendrían al menos dos personas, eso son cerca de 10.000 o 14.000 personas que llegarán a ocupar los hoteles. Esto tiene un impacto positivo para las finanzas del sector en febrero”, indica Muvdi, quien explica que la mayor parte de las reservaS se hicieron a través de internet.



No obstante, como toda ciudad, Barranquilla tiene establecimientos que ofrecen hospedaje sin estar registrados en el gremio o ante Cámara de Comercio. De hecho, las cifras de Cotelco indican que por esta época, más del 30% de la ocupación se va a la parahotelería. Un ejemplo, es la aplicación Airbnb, la cual ofrece apartamentos, casas o dormitorios para alquiler.



Si bien no es posible conocer cuántos alojamientos tiene Airbnb registrados en Barranquilla, sí se puede conocer cuántos se encuentran disponibles para la época de Carnaval. En este sentido, los precios mínimos y máximos de la plataforma muestran que del 24 al 28 de febrero hay alojamientos desde $124.276 hasta $1’536.422.



Por su parte, una revisión de Hostelworld, portal que ofrece hospedaje en hostales, muestra que ya no existen ofertas disponibles para esas fechas.

PRECIOS DE TÍQUETES, POR LAS NUBES

En contraste, quienes busquen transporte por vía aérea encontrarán precios altos por trayecto. Una consulta rápida de los pasajes Bogotá-Barranquilla, con fecha de salida del 24 y regreso el 28 de febrero, muestra que en Avianca, por ejemplo, se consiguen desde los $865.650 hasta $1’402.580 por el trayecto de ida, mientras que el regreso en clase económica está en $402.000. Eso quiere decir que, en promedio, un viaje a Barranquilla planeado a última hora podría costar algo más de $1’800.000 ida y vuelta.



No obstante, en Viva Colombia hay precios más bajos por: trayecto los tiquetes oscilan entre los $200.000 y $500.000. Por su parte, Latam ofrece precios en el trayecto de ida en $923.000 y de regreso en $523.000.



Según la Cámara de Comercio de Barranquilla, este año podrían llegar hasta 30.000 turistas en total.



EVENTOS CARNAVALEROS



Los eventos serán una de las principales atracciones de los asistentes. El Metro concierto, por ejemplo, tiene boletas desde los $68.000, con servicio incluido, hasta palcos de $8.650.000. En total se realizarán 44 eventos, algunos pagos y otros gratuitos.



La industria del carnaval crea también actividades informales, que equivalen al 13% del total del de ganancias que se producirán como la comercialización de alimentos y bebidas, y todo lo relacionado a artesanías y prendas de Carnaval.



