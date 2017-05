Los libros volvieron a ser un gran negocio durante la Filbo 2017

Ante una economía que camina a paso lento y la reducción del gasto en los hogares colombianos, la pasada Feria del Libro de Bogotá (Filbo) se convirtió en una sorpresa para las grandes editoriales que trabajan en Colombia, al aumentar sus ventas hasta en un 34% con respecto al año pasado, de acuerdo a un sondeo adelantado por Portafolio.co.



Lea: (La FilBo movería más de US$10 millones en su primera rueda de negocios).



La editorial Fondo de Cultura Económica, que produce libros con profundos contenidos sociales y literatura, aumentó sus ventas en 21% respecto al 2016, Planeta aseguró que durante este evento su facturación se incrementó en 30%, para la editorial Océano fue de 34%, mientras que para Urano el alza fue del 14%, con relación al año pasado.



Lea: (Así se mueve el negocio de las librerías independientes durante la Filbo).



Esto tiene mucha importancia en los balances generales de las compañías, ya que este evento anual representa por sí solo, más del 5% del total de ventas anuales de las editoriales. Para Planeta, Océano y el Fondo de Cultura Económica representan alrededor del 7%, mientras que para la editorial Urano el 6%.



Planeta asegura que ‘El libro de las Revelaciones’, de Mario Mendoza, fue el más vendido durante la 30ª versión de la Filbo.



Lea: (Feria del Libro de Bogotá 2017).



Una de las explicaciones que dan varios ejecutivos de las editoriales para explicar este fenómeno es que a pesar de que la economía del país no tiene un buen ritmo de crecimiento, las personas que adquieren libros tienen niveles de ingresos aceptables, por lo que el poder adquisitivo para este tipo de compras no se ve afectado.



Pero las editoriales no celebran este evento solo por las ventas, sino por la visibilidad que le da ante el público en los stands (el cual llegó a 550.000 personas en esta versión), presentaciones, conferencias y firmas de libros de los autores.



Los libros más vendidos durante la Filbo 2017:



Fondo de Cultura Económica (FCE):



1. ‘El Animalario Vertical’, de Miguel Murugarren y Javier Saez Castan.

2. ‘Bienaventurada vejez’, de Robert Redeker.

3. ‘El orden de la libertad’, de Mauricio García Villegas.

4. ‘Mi mamá’, de Anthony Brawne.

5. ‘Fogón antioqueño’, de Julián Estrada Ochoa.



Océano:



1. ‘Ante todo, no hagas daño’, de Henry Marsh.

2. ‘Harry Potter y el legado maldito’, de J. K. Rowling.

3. ‘Nos vemos allá arriba’, de Pierre Lemaitre.

4. ‘Trilogía El fin de los tiempos’, de Susan Ee.

5. ‘Esperando a mister Bojangles’, de Olivier Bourdeaut.





Planeta



1. ‘El libro de las Revelaciones’ de Mario Mendoza.

2. ‘Óscar Naranjo: El general de las mil batallas’, de Julio Sánchez Cristo.

3. ‘Hola Soy Danny’, de Daniel Samper Ospina.

4. ‘Mil canciones que cantarte’, de Andrés Cepeda.

5. ‘Menos miedos más riquezas’, de Juan Diego Gómez.



Urano



1. ‘Usted puede sanar su corazón’, de Louise Hay. Urano.

2. ‘Código cruel’. Quinto libro de la Saga Maze Runner de James Dashner. V&R Editoras.

3. ‘El Secreto X Aniversario’, de Rhonda Byrne. Urano.

4. ‘Por trece razones’, de Jay Asher. V&R Editoras.

5. ‘Clara y su sombra’, de Elisenda Pascual. Uranito.