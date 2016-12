La estrategia comercial de los “outlets” nació en Estados Unidos en la década del 60 como una acción tomada por las grandes tiendas de ropa para evacuar los inventarios de prendas cuyas colecciones ya habían pasado de moda o tenían pequeños defectos.



Carlos Betancourt, Director ejecutivo de Acecolombia, cuenta que en Colombia la historia fue diferente. Dentro del acontecer histórico de los centros comerciales, cuyo auge más significativo data de comienzos de los años 90, destaca de forma particular cómo la zona industrial de Bogotá se convirtió en el sector más reconocido de tiendas 'outlets' de todo el país.



Acecolombia apunta que esta zona, en los años 60 y 70, era reconocida por albergar grandes bodegas destinadas en su mayoría a servir de centros de operación y bodegaje de las industrias más representativas de la colonia judía.



A finales de los años 90, se abrieron algunos locales comerciales esencialmente sobre la Avenida de las Américas, estos con un simple formato de local sin tener en cuenta las particularidades de los centros comerciales.



Betancourt explica que el concepto 'outlets' se entendía únicamente como “tiendas ubicadas en las principales ciudades del país bajo el concepto de tiendas stand alone -que dan a la calle-, la mayoría asociada al segmento socioeconómico medio-bajo” (Lea: Medellín tendrá su primer ‘outlet’ de marcas ‘premium’)



RÁPIDO CRECIMIENTO

​

En la última década, el formato se expandió de forma sostenida hacia nuevos polos, hasta convertirse en un fenómeno comercial con llegada en todos los estratos.



“En 1997 nació en la ciudad de Cali el Centro Comercial Unico Outlet, que con su formato permitía a comerciantes y fabricantes la gran oportunidad de evacuar sus inventarios”, manifiesta Betancourt y destaca que así inició un proceso de consolidación y expansión cuyo principal objetivo era el de ofrecer un nuevo concepto de compras para el país: descuentos y ofertas permanentes los 365 días del año.



Hoy, y tras 19 años de trayectoria, Unico se ha convertido en la única cadena de centros comerciales tipo Outlet en Colombia con presencia cinco regiones: Valle Del Cauca, Meta, Nariño, Atlántico y Risaralda.



El director ejecutivo de Acecolombia cuenta que en la primera década del 2000 el formato 'outlet' se afianzó en Colombia hasta empezar a llegar a nuevos territorios. (Lea: Centros comerciales: en la tarea de construir ‘outlets’)



Actualmente, el sector outlet cuenta con 235.000 metros cuadrados de la superficie bruta alquilable en Colombia, representados en alrededor de 1.700 almacenes, los cuales se encuentran ubicados en nueve ciudades del país: Barranquilla, Bogotá, Cali, Dosquebradas, Medellín, Neiva, Pasto, Villavicencio y Yumbo.



La cadena Unico Outlet representa aproximadamente el 60 por ciento del total de superficie bruta alquilable que pertenecen a este formato.



A diferencia del modelo de outlet americano, cuya dinámica obedece a los cambios de colecciones motivados por las estaciones del año, estos segmentos en Colombia se han adaptado a dinámicas de funcionamiento donde, a pesar de no contar con variaciones climáticas muy marcadas, existe una rotación de colecciones a partir de la vigencia de una determinada tendencia de moda.



Rafael España, Director de asuntos económicos de Fenalco, reconoce que si bien los locales 'outlets' en Colombia se han vuelto muy costosos, haciendo que la diferencia de precios no sea tan marcada, en Colombia los porcentajes en términos de defectos, en las prendas vendidas por estas tiendas, son muy bajos.