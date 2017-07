Los secretos alemanes para la industria textilera

La industria de la moda de Alemania se ha posicionado a nivel mundial en textiles para el hogar, técnicos, calzado y marroquinería, entre otros. Ahora, siete empresas alemanas de este mercado vendrán a Medellín y a Bogotá a presentar propuestas comerciales de tecnología para maquinaria a diferentes compañías nacionales.



En diálogo con Portafolio, Thomas Voigt, presidente de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana, aseguró que las firmas compartirán sus técnicas para aumentar la productividad y poner en marcha métodos de sostenibilidad, en un sector que es criticado por sus prácticas contaminantes.



¿Qué empresas alemanas participarán en el foro textil que tienen planeado?



En total serán siete compañías. Por un lado estará Trützschler Nonwovens, que fabrica máquinas y sistemas para la producción de elementos no tejidos: desde la apertura de la fibra hasta el acabado.



También vendrán representantes de iNTERSPARE, que ofrece máquinas de acabado textil y repuesto. Asimismo, intervendrán Brückner Textile (líneas de secado, recubrimiento, laminado); Autefa Solutions Nonwovens Technology (máquinas individuales para la fabricación de no tejidos); Mahlo GmbH + Co. KG(fabricante de sistemas de monitoreo, control y automatización); Groz-Beckert (proveedor de agujas industriales) y Saueressig (empresas innovadora de la industria gráfica).



¿Cuál es el propósito del foro?



Colombia necesita implementar innovación y tener especialización productiva en el mercado de textil y de confecciones, al igual que mejorar tanto calidad como productividad para ser más competitivos a nivel internacional. Es ahí donde las compañías alemanas en el mundo tienen experiencia y una maquinaria de última tecnología. Por eso este foro será importante, para que se relacionen comercialmente las empresas de este sector de ambos países. Ya hay contactos avanzados y, de hecho, ya Fabricato cuenta en sus instalaciones con maquinaria de las empresas alemanas invitadas al foro.



¿Qué otros secretos compartirán las compañías invitadas?



Esta industria ha aprendido y puesto en marcha poco a poco técnicas sustentables para la elaboración de productos textiles, por lo cual también presentarán propuestas de última tecnología.



¿De cuánto es el monto de intercambio comercial entre ambas naciones?



El intercambio total es de aproximadamente US$3.000 millones al año. Actualmente, hay cerca de 250 empresas alemanas en el país, principalmente en los sectores de maquinaria, suministros de construcción y agroindustria. Y, precisamente, el sector de textiles y confecciones viene fortaleciéndose cada vez más. Estas siete compañías invitadas van a mirar la opción de establecerse en Colombia.



¿Cuáles son los objetivos que hay en la balanza comercial?



La idea es que sea más equilibrada con las exportaciones colombianas hacia Alemania, por lo que es más materia prima que producto con valor agregado; esto puede y debería cambiar. Hoy en día, la balanza está 10% en favor de Alemania. Pienso que en el sector de la moda, Colombia puede aumentar el valor agregado.



¿Qué empresas colombianas tienen mayor oportunidad de exportación a Alemania?



Los de alimentos y productos de agro como el banano, el café, el aceite de palma. De igual manera, para el sector turismo.



¿Qué otros eventos importantes realizará la Cámara Colombo-Alemana en lo que resta del año?



Vamos a tener el foro de innovación alemán, una delegación de infraestructura, el quinto foro de energías renovables, la feria internacional Ambientec y los diez años del Oktoberfest.



Andrés Quintero

