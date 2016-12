Las esperanzas del sector de comercio minorista están puestas sobre los últimos meses de este año. Entre los días que quedan de octubre, en noviembre y diciembre, los comerciantes esperan realizar buenas ventas para “salvar” un año complejo, en el que ha pesado la incertidumbre de los consumidores y su mayor 'temor' al gastar.



En la Bitácora de Fenalco del mes de septiembre, se asegura que las ventas en el noveno mes, según los comentarios de los propios comerciantes, fueron “mediocremente estables”.



De acuerdo con el reporte de esta entidad, el día de 'Amor y Amistad' evitó que el comercio se ‘rajara’, en comparación con el mismo periodo del año pasado.



Este martes, el Dane revelará los resultados consolidados de las ventas de comercio en dicho mes, y se podrá establecer cómo pintará el año y los retos de los comerciantes hasta diciembre próximo.



Uno de esos sectores, que durante el 2016 ha tenido un buen comportamiento, es el de bebidas alcohólicas.



(Lea también: La inflación no afecta las ventas de trago ni cigarrillos).



De acuerdo con el reporte gremial, el comportamiento de las ventas de licor y de cigarrillos "no refleja el panorama que vive el comercio en el país".



Uno de factores que explican el buen comportamiento de este sector fue el fenómeno de El Niño, que mientras afectó a otros, sí benefició a los vendedores de bebidas alcohólicas. “A principio de año, la ola de calor que trajo el fenómeno climático incentivó la compra de cerveza”, señala el informe de Fenalco.



Además, la llegada de nuevas marcas y los buenos resultados de la lucha contra el contrabando en esta categoría, que le han quitado a las 'mafias' parte de la tajada que se comercializaba en el mercado negro, han incentivado el consumo de licor y cigarrillos.



Otro sector que ha sacado la cara por el comercio es el ferretero. (Vea: Ferreterías: 'con todos los fierros' para aprovechar diciembre).



El auge de la construcción de vivienda, que en los últimos cuatro años ha incrementado en 28 % su valor agregado, ha hecho que el negocio de las ferreterías se consolide como uno de los motores de la industria y el comercio colombiano.



Aunque el ritmo de crecimiento no es igual al del año pasado (la variación positiva en 2015 fue de 16 por ciento y este año es de 7 por ciento), aún está en el podio de los sectores que más factura.



Este sector, al igual que otros, prevé que al llegar diciembre aumenten sus ventas, ya que muchos esperan esta temporada para hacer arreglos locativos y pintar sus casas.



El tercer grupo de ventas minoristas que más se mueve es de repuestos y lubricantes para vehículos.



Y es que a pesar de que las ventas de carros se han desacelerado, quienes tienen vehículos no dejan de comprar combustibles, lubricantes y lujos para mantenerlo al día.



Este sector ha tenido una variación de 9,82 por ciento, mientras que en 2015 era de 7,52 por ciento.



Habrá que esperar los datos que arroje el Dane. Mientras tanto, los comerciantes siguen cruzando los dedos para que las ventas mejoren y los consumidores se entusiasmen con las cercanía de la temporada de fiestas.