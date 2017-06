Los tres puntos que causan confusión en el impuesto a bolsas plásticas

En las próximas horas, el Gobierno Nacional y la Dian expedirán el decreto con el que se especifica cómo deberá hacerse el recaudo del impuesto con el que se busca desestimular el uso de las bolsas plásticas en el país, que comenzará a regir desde este sábado primero de julio.



Guillermo Botero, presidente de Fenalco, gremio que representa a los comerciantes del país, espera que con este decreto queden aclaradas, de una vez por todas, tres confusiones que surgen en torno a la implementación de esta medida.



Según Botero, a pesar de que las entidades encargadas de esta regulación han escuchado las dudas de los comerciantes, siguen sin estar claras las reglas de juego.



“Lo único que estamos pidiendo es claridad, que se diga cómo se deberá hacer el cobro de este impuesto para evitar después procesos de fiscalización y dolores de cabeza con la Dian (...) y se requiere esta aclaración a la mayor velocidad para entender estos puntos, que deberán aplicarse desde este sábado. Son temas que no son fáciles de resolver desde el punto de vista informático, porque usted tiene que adaptar los puntos de pago a esa realidad. Esa es realmente la dificultad”, dijo Botero.



Para los comerciantes los puntos que deben ser aclarados tienen que ver con el uso de las bolsas de Precor, la moneda fraccionaria (cómo dar las vueltas) y si las bolsas en algunos casos se pueden regalar.



Según el presidente de Fenalco, no se sabe cómo se cobrará o si no serán gravadas las bolsas conocidas como las de ‘Precor’ o Precorte, que son los rollos de plástico que se emplean en las plazas de mercado para empacar los víveres.



“No se especifica en la ley si estas bolsas también van a tener un impuesto. Pero lo que es peor, los establecimientos tampoco saben si pueden regalarlas o no”, manifestó.

Pero la mayor preocupación de los comerciantes es cómo cobrar este tributo, cobraría $20 por unidad a todos los usuarios que deseen usar las talegas, lo que representaría una dificultad administrativa a la hora de hacer el recaudo.



“No se sabe si las bolsas las pueden regalar los establecimientos, tampoco hay claridad si ese valor tiene IVA o no. En ese caso, los compradores tendrían que pagar $23,8 por bolsa y eso nos mete en problemas, porque la moneda de la más baja denominación actualmente en Colombia es la de $50 y según el mandato de la Superintendencia de Industria y Comercio, hay que dar las vueltas exactas y no se puede redondear su precio, así que allí está la dificultad: ¿Cómo dar las vueltas?”, sostuvo el directivo gremial.



Ante esa preocupación, la Dian ha respondido que “la ley define los elementos necesarios para su obligatoriedad, como también establece de manera clara los supuestos de no casación”, pero sólo hasta dentro de las próximas horas se conocería.



La entidad agregó que las excepciones se aplican a todas aquellas talegas cuya finalidad no sea cargar o llevar productos; las que sean utilizadas como material de empaque de los productos pre-empacados, las biodegradables certificadas por el Ministerio de Ambiente, o las reutilizables que cumplan las características definidas por el Gobierno.



Este tributo a las bolsas plásticas tendrá un incremento de $10 anual, hasta alcanzar los $50 en el 2020.