Mac Center presenta un nuevo plan de expansión

Las tiendas Mac Center tienen un agresivo plan de expansión. Durante el 2017 se concentraron en Bogotá, pero este año tienen proyectado llegar a nuevos destinos.



Según Carolina Guerrero, su gerente comercial para tomar las decisiones al respecto contrataron una firma especializada que estudio acerca de en qué ciudades era conveniente crecer y en cuáles lugares dentro de ellas.



Así que este año abrirán puntos en Cúcuta y Medellín, que se unirán a los que ya tienen en Barranquilla (2 tiendas), Cartagena, Bucaramanga y para sumar tres locales más al que ya poseen en Bogotá.



La ejecutiva añadió que si bien su core es Apple, existen marcas de productos complementarios para esa marca estrella. “De hecho, el año anterior la división de audio y parlamentes en las tiendas tuvo un crecimiento en ventas de 136 por ciento y eso se relacionó mucho con nuestro primer festival de música, en el cual hubo conciertos y grandes artistas, de manera que, además, la gente pudo comprar productos”.



Ya venden marcas como Bose y Marshall, y en una semana llegarán a sus vitrinas los productos de la tradicional Sennheiser.



Este año la empresa proyecta crecer 20 por ciento, y solo en enero su incremento en facturación fue del 23 por ciento. El año anterior, en un entorno económico complejo, Mac Center creció un 31 por ciento.



El hecho de que sus establecimientos manejen una alianza con Davivienda, que permite la financiación a cero interés de los productos que los clientes compren, les abrió la puerta a muchas personas y empresas que admiran la marca pero que no tenían acceso a ella por costos.



“El sistema permite que el usuario escoja el producto que quiere y lo pague en el tiempo que desee para no afectar su flujo de caja”, explicó Guerrero.



Además, en todos sus puntos de venta tienen una membresía denominada ‘renueve’, la cual, con un pago mensual y un seguro, facilita que cada que llegue un iPhone nuevo los clientes de ese grupo puedan cambiar su equipo solo pagando a diferencia.



De otra parte, en torno a la polémica generada por algunos sectores respecto al Iphone X, Carolina Guerreo, usuaria de este equipo, señaló que es el teléfono del futuro y que las cosas que puede llegar a hacer con las aplicaciones que se están desarrollando son realmente eficientes.



“En Colombia, el dispositivo es todo un éxito, la gente lo pide y es de los que mejor se vende: la cámara del aparato todos los días aprende del dueño de sus facciones de cómo es en cada momento del día. Además, los mensajes son privados y eso es un plus impresionante”, puntualizó.