Makro busca duplicar ventas en el país al 2021

La próxima semana Makro abrirá una tienda en el sector de Puente Aranda, que será la cuarta de la cadena en Bogotá. Dos semanas después inaugurará otra en Cajicá (Cundinamarca) y 15 días después vendrá una tercera en Floridablanca (área metropolitana de Bucaramanga). En total, su inversión en ellas es de 145.000 millones de pesos.



Y aunque el ambiente actual para las ventas en el país no es del todo positivo, la marca holandesa planea incursionar con dos locales más cada año, como parte de una estrategia para duplicar su facturación con respecto al 2016, año en el cual tuvo ingresos en Colombia cercanos a 1,2 billones de pesos.



Otro puntal de esa estrategia tiene que ver con optimizar la operación en las tiendas –hoy son 17 en el territorio nacional y subirán a 20 en menos de dos meses–, introduciendo un surtido que lleve a captar más clientes.



Pero fuera de eso, según anunció el CEO de la compañía, Andries Covaert, quien estuvo ayer en el país, están contemplando incursionar con food services para llegar a sus clientes con entregas a domicilio, un plus que no tienen en la actualidad.



Dicho modelo será estudiado en el 2018 y, si es aprobado por la matriz, comenzaría a operar posiblemente en el 2019.



Pero para cumplir con sus objetivos económicos, la firma tendrá primero que darle un giro al resultado del 2017, pues si se mira este resultado en términos nominales no crecerá y si se le descuenta la inflación, implicará una reducción del 2% con relación al 2016, de acuerdo con Covaert.



“No vamos a crecer, y aun así estamos contentos, porque el mercado está decreciendo por la falta de confianza de los clientes y como consecuencia del aumento del IVA del 16 al 19%”, dijo el directivo.



Para el 2018, las perspectivas son más optimistas, a pesar de que se tratar de un año electoral y en estos periodos se suele afectar la voluntad de compra de los consumidores.



De acuerdo con Covaert, tampoco les preocupa la competencia de otras cadenas grandes de retail, ya que su nicho son los clientes profesionales (hoteles, cafeterías, restaurantes, catering y tenderos, entre otros).