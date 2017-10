Mallplaza planea invertir 500 millones de dólares en centros comerciales

La firma chilena Mallplaza llegó al país hace cinco años; ha abierto un centro comercial y tiene dos más en construcción, pero su plan de expansión implica levantar tres más en las principales capitales, con una inversión millonaria de acá al año 2022.



Los resultados hasta ahora son positivos, pues el año pasado los locales del Mallplaza Cartagena facturaron $150.000 millones y este año aspiran a que aumente en un 10%. Pablo Pulido, gerente de la firma en Colombia, explica por qué el mercado nacional está en el foco de su organización.



¿CUÁNTOS ‘MALLS’ TIENEN?



Existimos hace 22 años, estamos dedicados al desarrollo y operación de centros comerciales y hoy día tenemos 20, siendo uno de los principales jugadores en Latinoamérica, porque contamos con 1,5 millones de metros cuadrados de área arrendable. Nuestra principal sede es Chile, donde contamos con 16 complejos comerciales, en Perú son tres y en Cartagena hay uno operando.



¿QUÉ SIGNIFICA COLOMBIA EN SUS PLANES?



La mirada estratégica del grupo está puesta en Colombia para los próximos años. Es donde más expansión vamos a tener: ahora construimos dos proyectos en Manizales y Barranquilla, y estamos viendo otras ciudades.



¿CUÁL ES SU IMPRONTA?



Siempre hemos logrado crecer el tráfico y las ventas por metro cuadrado por encima de la inflación. Cada que hacemos un centro comercial buscamos mucho innovar y este concepto va en muchos frentes: uno es el comercial, siempre buscamos llevar las mejores marcas a los mercados donde vamos, con una propuesta de diferenciación y estamos trabajando muy fuerte en entretenimiento, alimentos y moda.



¿QUÉ AVANCE TIENEN EN MANIZALES?



Vamos bien. Este año terminamos obra gruesa, que es la estructura, estamos entrando en etapa de acabados, y estamos terminando la oferta comercial para que las grandes tiendas terminen adecuación en febrero y el comercio regular estaría entrando alrededor de mayo o junio, para abrir el 16 de agosto del 2018.



¿CUÁNTO INVIERTEN ALLÍ?



En el proyecto completo, son unos 75 millones de dólares, siendo tal vez de las inversiones privadas más importantes que se están haciendo en esa ciudad.



¿CUÁNTOS LOCALES TENDRÁ?



Nosotros no medimos por número de locales, sino por marcas, y la oferta es de unas 140 en toda la propuesta comercial.



¿Y QUÉ AVANCE TIENE EL ‘MALL’ DE BARRANQUILLA?



El de Barranquilla es un proyecto que también arrancamos a finales del 2015. Cada que vamos a una ciudad queremos tener el mejor centro comercial, pero allí lo que estamos haciendo es complementando la oferta del líder actual, que es Buenavista, el cual tiene dos etapas. ¿Cómo?, estamos buscando que no haya duplicidad de marcas. Tendremos en un lado a Falabella y en el otro a Homecenter, y una propuesta gastronómica que no hay actualmente. En cines, vamos con unas salas 100% VIP de Cinépolis y no con el formato tradicional. Los tres centros estarán unidos a través de puentes, como si fueran uno solo.



¿POR QUÉ ESTO?



El proyecto se realiza junto con los socios mayoritarios de Buenavista 1 y 2.



¿PARA CUÁNDO ESTARÁ?



La excavación avanza y todo estará para el 2019. Como es por etapas y teníamos un Homecenter en operación, lo primero que hicimos fue construirle los parqueaderos y parte del edificio; ahora estamos en la parte B, consistente en cerrarlos para levantar el otro edificio. La inversión son casi 110 millones de dólares.



¿QUÉ OTROS PROYECTOS PIENSAN PARA EL FUTURO?



Estamos viendo en Bogotá, Medellín y Cali, porque nos interesa seguir abriendo un centro comercial por año en estas capitales. El plan es estar en el 2020 en alguna de estas, en el 2021 en otra y en el 2022 en la siguiente. Son propuestas que esperamos consolidar a corto plazo para comenzar las obras.



¿POR QUÉ NO LLEGARON PRIMERO A ESAS CAPITALES?



Hubiera sido muy bueno arrancar en orden, pero todos los planteamientos no se dan así. Sin embargo, estamos muy tranquilos porque vamos a lograr estabilizarnos en todas estas plazas.



¿SERÁ PORQUE GENERAR PROPUESTAS DIFERENCIADAS ES MÁS DIFÍCIL ALLÍ?



Bogotá tiene una oferta muy buena, pero podemos hacer una buena propuesta y con mucha atracción de público. Estamos trabajando en distintas oportunidades para entrar en el momento que es con la propuesta precisa, e igual pasa con Medellín y Cali.



¿YA HAY TERRENOS EN ESAS CIUDADES?



Sí están vistos, pero aun no comprados.



¿QUÉ INVERSIÓN HARÍAN?



Todos los proyectos son de 140 a 150 millones de dólares, incluso el de Bogotá se llevaría cerca de 200 millones de dólares, es decir unos 500 millones de dólares en total.



¿SOLO LES INTERESAN LAS PRINCIPALES CIUDADES?



Sí, como tenemos un desarrollo a largo plazo, siempre estamos buscando nuevos países. Cuando podamos consolidar la posición en Colombia, hacia el 2022 o 2023, veremos otras posibilidades.