Tres proyectos mineros de las multinacionales Red Eagle Mining, Antioquia Gold y Continental Gold comenzarán en las próximas semanas una importante producción de oro en el centro del departamento de Antioquia.



(Lea también: Si no sabe en qué invertir, piense en la opción de los metales preciosos).



Los proyectos que han venido siendo emplazados por las citadas multinacionales en el últimos 8 años en los municipios de Santa Rosa de Osos, Cisneros y Buriticá llaman la atención para este tipo de minería ya que por su magnitud no habían sido desarrollados en el país en los últimos 20 años.



“Los tres proyectos por su tamaño, no sólo ayudarán a incrementar la producción minera del país, sino que de paso aumentarán las regalías debido a los precios del oro”, señaló la Presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Silvana Habib.



El volumen de las reservas es tan atractivo para los inversionistas ya que se calculan en poco más de seis millones de toneladas.



Un estudio del Banco Interamericano de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD) realizado en el 2008 indica que el principal producto minero de Antioquia es el oro, cuyos yacimientos se encuentran en varias de sus zonas como lo son Amalfi, Segovia, Remedios, Zaragoza, El Bagre, Frontino, Abriaquí, Caramanta, Buriticá, Cisneros y Santa Rosa de Osos.



Precisamente, en este último municipio su proyecto minero de la empresa Red Mining Eagle es el que más temprano iniciará su producción la cual se estima en 1.000 toneladas por día, y con una producción comercial proyectada para el 2017 de 70.000 onzas.



La multinacional canadiense indica que el complejo es rentable ya que permite la oportunidad de incrementar la producción a 2.000 toneladas con una mina paralela cercana y con objetivos de exploración regionales listos para perforar.



En el proyecto minero de Santa Rosa de Osos también participan como socios estratégicos las firmas Stracon GyM (Grupo Graña Y Montero), Lycopodium, Mine Development Associates y Golder Associates.



El siguiente proyecto minero en comenzar operación es el de la minera Antioquia Gold en el municipio de Cisneros cuyos trabajos de perforación comenzaron en el 2009 y hasta la fecha se ha perforado más de 45.000 metros en 209 hoyos.



“El objetivo principal de la Campaña de perforación de la compañía durante el año pasado fue de aumentar los niveles de confianza de recursos en el proyecto de oro. Esto se hizo con el fin de comenzar a trabajar en una nueva estimación de la reserva Cisneros”, señala en su portal la minera Antioquia Gold.



El proyecto Cisneros se compone de varios depósitos minerales como Guaico, Guayabito, Nus y Papi. Y la estimación de recursos se basa en datos de 141 agujeros que comprenden un total de 35.400 metros.



Para Antioquia Gold los recursos medidos e indicados del proyecto se calcularon en 97.000 onzas de oro, y los recursos inferidos se estimaron en 173.000 onzas.



El tercer proyecto en comenzar trabajos es el de Buriticá de la multinacional Continental Gold, ubicado en la faja media del río Cauca, y que comprende un área agregada de 61.749 hectáreas.



El proyecto también lo componen 24 concesiones mineras que cubren 29.812 hectáreas y 40 aplicaciones de concesiones para un total de 31.937 hectáreas.



Según datos de Continental Gold, la reserva de oro estimada es de 3,7 millones de onzas, y los recursos minerales se proyectan en 4,71 millones de onzas.



Así mismo, que en la vida productiva de la mina está producirá 3.492.000 onzas de oro recuperado. Y los primeros cinco años de producción tendrán un promedio aproximado de 282.000 onzas de oro.



Además, la producción LOM tendrá un promedio de 253.000 onzas.



“La ventaja importante de exploración es que varios millones de onzas de oro inferido existente en dos depósitos de vetas no incluidos en el Estudio de Factibilidad permanecen abiertos a los largo del rumbo y profundidad”, señala el portal de Continental Gold.